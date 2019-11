​MpD elege escassez de água e falta de energia eléctrica como “problemas candentes” da Zona Norte do Porto Novo

A escassez de água decorrente da seca e dificuldades de energia eléctrica constituem, nesta altura, os problemas mais candentes da zona Norte do Porto Novo, Santo Antão, segundo os deputados do MpD, eleitos pelo circulo eleitoral da ilha.

Porém, garante o partido no poder, são preocupações que estarão a ser resolvidas até meados de 2020, graças aos investimentos previstos para o Planalto Norte do Porto Novo por parte da edilidade e do Governo, que ultrapassam os 75 mil contos.

Os parlamentares do MpD, que este sábado visitaram as zonas altas do Porto Novo (zonas Sul e Norte), explicam que, graças ao projecto “Nó Kre Água”, financiado em 70 mil contos, pelo Governo, a crise de água que afecta o Planalto Norte estará, dentro de oito meses, ultrapassada.

A nível de energia eléctrica, os constrangimentos afectam, sobretudo, a localidade de Chã de Feijoal, devido a problemas técnicos na central fotovoltaica local, instalada em 2015.

Neste aspecto, a edilidade portonovense tem inscrito no seu orçamento para 2020 uma verba de mais cinco mil contos para o reforço da central fotovoltaica em Chã de Feijoal, um dos vários povoados que compõem o Planalto Norte.

“Ou seja, em breve, os problemas mais candentes do Planalto Norte, que se prendem com água e energia eléctrica, estarão resolvidos definitivamente”, confirmou o deputado Damião Medina.

A delegação parlamentar do Movimento para a Democracia, chefiada pelo presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, encontrou-se com as populações desse planalto, que levantaram inquietações relacionadas, essencialmente, com a seca, que fustiga essa parcela do território municipal, há três anos consecutivos.

Os deputados, que se fizerem acompanhar pelo presidente da câmara, deixaram a certeza de que as “medidas de apoio” às populações vão continuar a nível da disponibilidade de água para o consumo e os criadores vão ser apoiados na compra e transporte de ração.

Este domingo, os eleitos nacionais do MpD, por Santo Antão, vão estar no Planalto Leste da ilha, outra zona muito fustigada pela seca.