​PAICV chama atenção para o nível de pobreza no Paul

A deputada do PAICV, Vera Almeida, alerta para os desafios e problemas que ainda persistem e travam o desenvolvimento do concelho do Paul, Santo Antão. Neste dia do município e do seu santo padroeiro, Santo António das Pombas, a deputada chama a atenção para o nível de pobreza, que continua a afectar 50,9% da população, e o seu despovoamento devido ao desemprego.

As preocupações da deputada do maior partido da oposição foram levantadas hoje, no parlamento, na sequência do Fórum de Desenvolvimento Local realizado, na semana passada, naquele concelho.

“Foi demonstrado nesse fórum que está na base desse fenómeno o desemprego, a falta de alternativa nos principais sectores de actividade económica do município, que se agrava com os efeitos desta seca severa que nos assola (...) Identificou-se igualmente como factor inibidor do desenvolvimento uma mentalidade assistencialista acentuada e a ausência de uma cultura empreendedora”, aponta.

A parlamentar entende que cabe às autoridades, a nível central e local, a adopção de medidas de política específicas, consistentes e adaptadas à realidade local para inverter a tendência de perda de população activa.

“Para que o Paul possa acompanhar o ritmo de desenvolvimento do país, e possa concorrer em pé de igualdade com os outros municípios, é urgente a adopção de medidas para fixação de jovens que constituem a massa crítica e activa da população”, defende.

Do lado do MpD, o deputado Armindo Luz elencou uma série de medidas do Governo para desenvolver o Paul, nomeadamente a nível habitacional, protecção e requalificação da orla marítima na cidade das Pombas, construção de estradas, municipalização dos serviços de agricultura, distribuição de kits de energia solar, electrificação rural, mobilização e distribuição de água por gravidade.

A nível da saúde, o parlamentar aponta a colocação de mais um médico e uma ambulância.

“Estamos de facto perante um município em transformação e auguramos que o nosso presidente [de Câmara], António Aleixo, continue a trabalhar juntamente com o elenco municipal para elevar o município do Paul”, diz.

O deputado do partido no poder realça a reabilitação e requalificação da Estância Turística de Passagem, a construção de duas passagens aéreas, conclusão e entrega do novo liceu até o início do próximo ano lectivo, além da construção em curso da esquadra do Paul.