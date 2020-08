"Afastamento do administrador da Água de Rega é um bom sinal do cumprimento da lei de paridade”- PAN

O Presidente da Assembleia Nacional (PAN) aplaudiu hoje o afastamento do administrador da Água de Rega e disse estar satisfeito que de facto a lei da Paridade esteja a ser cumprida.

Jorge Santos falava aos jornalistas sobre a sua participação na 5º Conferência interparlamentar que decorreu nos dias 19 e 20 deste mês.

“Lei de paridade é acima de tudo justiça social, participação das mulheres em tudo que seja esfera de decisão, seja a nível político, seja a nível económico, seja a nível empresarial. Este princípio de paridade aplica-se não só a nível político como também a nível empresarial e, como tal, eu acho que é um bom sinal da sociedade e de uma organização tão importante como o ICIEG, mas também é um bom sinal do governo em cumprir esta lei que é fundamental”, afirmou Jorge Santos.

O PAN destacou ainda a importância do cumprimento das leis, em democracia.

“Nós estamos num estado de direito democrático, o parlamento aprova as leis e ao mesmo tempo também faz a fiscalização e pressiona no sentido de as ver cumpridas, não só pelos poderes executivos como também por todos os cidadãos e suas organizações”, proferiu.

Relativamente a 5º Conferência interparlamentar, no qual participaram 112 presidentes parlamentares e 180 países, avançou que foram debatidos temas da actualidade como a pandemia da COVID-19 e o papel dos parlamentos, a forma como agiram, criando condições de legalidade e de legalidade constitucional para as medidas de urgência e de emergência, propostas pelos executivos de cada país.

“Em segundo lugar também debatemos as vias da retoma da actividade social e económica a nível mundial. A necessidade do multilateralismo na cooperação internacional e essa visão multilateralista no sentido de aperceber os relacionamentos entre os estados e entre países, no sentido de se retomar a economia. A COVID veio demonstrar que nós todos somos importantes, nós todos somos fracos assim como nós todos poderemos ser fortes. Daí a necessidade desse multilateralismo, ou seja, de complementaridade de acção seja na retoma económica, seja também na área científica para encontrar não só as solucções de cura, mas também de vacinas para a COVID”, informou.

A pobreza a nível mundial foi um outro assunto abordado, assim como o impacto da pandemia no cumprimento das normas e dos objectivos definidos para a manutenção e preservação do clima do planeta, não só a nível dos grandes países, mas também dos pequenos estados insulares.

As calamidades naturais e também provocadas pelo homem que atingem os pequenos estados insulares também foi objecto de discussão, assim como a criação de condições excepcionais para responder às demandas, e necessidades desses países retomarem e relançarem a sua vida social e económica.

“Na retoma económica, vários foram os países que apresentaram as suas comunicações no sentido da necessidade não só do perdão da dívida, mas de adoptar moratórias no sentido de melhor gestão da dívida. Uns pedindo moratórias, outros pendido perdão para a gestão das dívidas externas, principalmente as dívidas para com G20. Como nós ouvimos hoje foi noticiado que o G20 deu uma moratória a Cabo Verde para aliviar o pagamento das dívidas até o final do ano de 2020”, congratulou-se.