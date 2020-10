Ex-PM José Maria Neves lidera equipa de observadores da CEDEAO às eleições na Guiné-Conacri

O ex-primeiro-ministro José Maria Neves vai liderar a equipa de observadores da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) às eleições presidenciais na Guiné-Conacri, agendadas para 18 de Outubro, foi anunciado esta terça-feira.

José Maria Neves, de 60 anos e que chefiou o Governo de 2001 a 2016, período durante o qual foi também presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), foi recebido nessa qualidade, pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

“A escolha de um Alto Representante, ex-primeiro-ministro de Cabo Verde, com a aceitação consensual dos candidatos do poder e da oposição, é prestigiante para o nosso país”, declarou o actual chefe de Governo e líder do Movimento para a Democracia (MpD).

Ao final da tarde, 18h00, José Pereira Neves foi recebido também pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

Segundo informação da própria CEDEAO, que acompanha o processo eleitoral na Guiné-Conacri, estão inscritos para as eleições de 18 de Outubro, após auditoria, 5.410.089 eleitores. Foram retirados 24.000 eleitores menores de idade, 343 declarados mortos e, entre outros, 212.000 duplicados.

O Presidente cessante, Alpha Condé, de 82 anos, primeiro Presidente eleito democraticamente em 2010 após décadas de regimes autoritários na Guiné-Conacri, foi reeleito em 2015 para um segundo mandato e vai tentar agora um terceiro mandato.

No decurso de um referendo em março, muito contestado, fez aprovar uma nova Constituição e de seguida considerou, com os seus apoiantes, que o novo texto lhe permite voltar a concorrer ao escrutínio.

Os seus adversários denunciam um “golpe de Estado constitucional”. Segundo a oposição, pelo menos 90 pessoas morreram no último ano devido a incidentes durante manifestações contra uma nova candidatura de Condé.