Cerca de 48% dos processos que deram entrada no Ministério Público são crimes contra propriedade

Os dados do relatório da Comissão Especializada dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado mostram que 47,7% processos que deram entrada no Ministério Público em 2020, referem aos crimes contra propriedade, seguido dos crimes à integridade física e psíquica com 13,4%.

Os dados foram hoje revelados pelo presidente da comissão, João Gomes, durante a abertura do debate sobre o estado da justiça. De acordo com o relatório 55% dos crimes contra propriedade já estão resolvidos e apenas 10% dos crimes à integridade física e psíquica foram solucionados. Ainda segundo João Gomes 9,4% dos processos que em 2020 deram entrada no Ministério Público referem a crimes contra liberdade das pessoas e apenas 7,9% foram resolvidos até agora. Em seguida, estão crimes contra a família com 6,7% e apenas 9% resolvidos, e crimes contra a dignidade das pessoas com 4% resolvidos. Um total de 23.121 processos tramitaram nos Tribunais e juízes, dos quais 11.773 são de natureza cíveis e 11.258 são crimes. O valor que corresponde a menos 1.200 em relação ao ano anterior. Ainda segundo o relatório, este ano, o Supremo Tribunal de Justiça recebeu um total de 1.233 processos. “Nos Tribunais de Relação, a tendência desde a entrada em funcionamento dos mesmos, é para o aumento do incremento processual a nível de processos tramitados e processos resolvidos, apesar de que, nos processos resolvidos se verificaram algumas variações. Nesses Tribunais tramitaram um total de 1.428 processos, sendo 883 afectos à relação de Sotavento e 537 à relação de Barlavento, sendo 54,9% de natureza cível e 45,1% de natureza crime”, informou. Nessa linha, anunciou que o Tribunal de Sotavento resolveu 326 processos e o de Barlavento 254 processos. A tendência, frisou, é de aumento de entradas processuais nos Tribunais. A média é de 11.564 processos entradas por ano e o pico foi registado no ano judicial transato com 12.356 processos.

