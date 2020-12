Jassira Monteiro assume funções de presidente da Câmara de Santa Catarina após morte de José Alves Fernandes

A vereadora Jassira Monteiro, segunda da lista do MpD à Câmara Municipal de Santa Catarina nas eleições autárquicas de 2020, assumiu as funções de presidente da autarquia, substituindo o falecido José Alves Fernandes.

Segundo uma fonte da autarquia santa-catarinense, citada pela Inforpress, com a morte do até então presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina, José Alves Fernandes, a economista Giselle Monteiro, que ocupava o sexto lugar da lista do Movimento para a Democracia (MpD), vai integrar o executivo com o empossamento de Jassira Monteiro como presidente da Câmara Municipal.

Licenciada em Tradução e Interpretação, Jassira Monteiro candidatou-se pela primeira vez nas eleições de 2016, é a primeira mulher a assumir funções de presidente da Câmara Municipal de Santa Catarina e é a única mulher a exercer neste momento tais funções em Cabo Verde.