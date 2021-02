Papel do Estado no desenvolvimento em debate na Assembleia Nacional

Os deputados voltam à plenária a partir da próxima quarta-feira, 24, para debater com o Primeiro-ministro sobre “Cabo Verde e o Papel do Estado no desenvolvimento”. A sessão plenária tem ainda em pauta um conjunto de propostas legislativas que deverão ser aprovadas.

Na referida sessão, os parlamentares vão discutir, na generalidade, a proposta de Lei que institui o Regime Jurídico de Maior Acompanhado e a proposta de Lei que estabelece o regime jurídico de funcionamento e tratamento de dados do Sistema de Informação, Gestão e Transacção de Propriedades. De igual modo, os eleitos da Nação vão aprovar a proposta de Lei que procede à primeira alteração à Lei n.º 13/VII/2007, de 2 de Julho, que define e regula as estruturas e os serviços que se destinam a prestar apoio técnico e pessoal ao órgão de soberania Presidente da República, bem como a assegurar a gestão administrativa, financeira e patrimonial da Presidência da República. Na segunda sessão plenária de Fevereiro, está, igualmente, prevista a aprovação da proposta de Lei que estabelece o Quadro Jurídico dos Museus e da Rede Museus de Cabo Verde, bem como a proposta de Lei que procede à primeira alteração dalegislação que institui o regime especial de reforma antecipada dos funcionários dos Serviços Municipais de Água e Saneamento na ilha de Santiago.

