Governo garante que o problema da vacinação não são os recursos, mas sim a disponibilidade

O Primeiro-ministro garantiu hoje que os entraves na vacinação contra a COVID-19 não são os recursos, mas sim a disponibilidade das mesmas.

“É isso que está a acontecer em todas as partes do mundo. Não há produção de vacinas ainda em quantidades suficientes para satisfazer a demanda existente. O discurso populista de comparar com despesas de viagens, despesas de comunicação é um modo permanente de estado de campanha e nas coisas que exigem responsabilidade”, assegurou.

O chefe do governo fez esta afirmação em reposta aos questionamentos de Janira Hopffer Almada sobre os recursos disponibilizados na aquisição das vacinas contra a COVID-19 e os recursos disponibilizados para viagens e publicidade.

A presidente do PAICV questionou ainda o facto de apenas um pouco mais da metade da população ser vacina em três anos, ao que o Primeiro-ministro respondeu que as vacinas chegarão em breve e em número superior ao limite mínimo estabelecido no Plano Nacional de Vacinação.

Recorde-se que o Plano Nacional de Vacinação contempla um custo de quase 2,5 milhões de dólares e prevê imunizar um total de 60% da população, até 2023.

O Ministério da Saúde e Segurança Social, através do COVAX Facility fará a aquisição de todas as vacinas contra a COVID-19 com reconhecidas eficácia e segurança, aprovadas segundo a autorização temporária de uso emergencial da OMS (EUL).

As primeiras vacinas deverão chegar ainda em Março.