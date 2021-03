PP apresenta listas para as legislativas

Partido Popular vai concorrer em seis círculos eleitorais.

O PP vai concorrer às eleições legislativas de 18 de Abril pelos círculos eleitorais de Santiago Norte, Santiago Sul, Boa Vista, Américas, África e Europa e Resto do Mundo.

Em Santiago Norte a lista vai ser liderada por Arlindo Mendes Vieira e em Santiago Sul pelo presidente do partido, Amandio Barbosa Vicente. Na Boa Vista será Sérgio Corra o cabeça de lista.

A candidatura do Partido Popular pela Europa e Resto do Mundo será encabeçada João Hélder de Carvalho enquanto pelo Circulo Eleitoral das Américas será Nelson Duarte Monteiro a encabeçar a lista. Na África será Benvindo Marques dos Reis quem vai liderar a lista do PP candidata à Assembleia Nacional.

Veja a lista completa dos candidatos do PP às legislativas deste ano:

Partido Popular by Expresso das Ilhas on Scribd

