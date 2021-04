Legislativas 2021/Boa Vista: “A população já começou a compreender o quanto é necessário reestruturar o Estado” – Sérgio Corá

O cabeça-de-lista do Partido Popular (PP) disse que a população da Boa Vista já começou a compreender o quanto é necessário reestruturar o Estado e fazer uma reforma profunda porque o sistema actual já deixou de ser sustentável.

Sérgio Corá fez esta observação em declarações à imprensa, enquanto falava sobre a aceitação dos eleitores do programa político do Partido Popular (PP) na Boa Vista.

“É um programa que tem uma mensagem muito forte, principalmente a nível social e a nível fiscal da estrutura do Estado. A população já começou a compreender o quanto é necessário em Cabo Verde reestruturar o Estado, fazer uma reforma profunda porque o sistema que há actualmente já deixou de ser sustentável”, afirmou.

De facto, disse, a dívida pública, “que já ultrapassou os 150%, mostra que qualquer coisa não anda bem e que é preciso rever a estrutura inteira do Estado e criar um sistema sustentável”.

Sérgio Corá elucidou ainda que Boa Vista é uma ilha que teve muito movimento ao nível turístico, mas que “ficou abandonada, principalmente por quem geriu a câmara municipal nos últimos 20 anos”.

“De facto que, com dois deputados, esta ilha não tem nenhum peso político. O pouco que foi feito na Boa Vista foi empurrado pelo desenvolvimento turístico. Mas lá na Praia não há nenhum interesse para ilhas com dois deputados como Boa Vista, Maio, Brava e São Nicolau”, ressaltou.

Questionado se é de opinião que se deve aumentar o número de deputados para a Boa Vista, Sérgio Corá respondeu que, pelo contrário, o PP está a propor a redução dos deputados.

“Achamos que as ilhas menores precisam ter só um deputado, por forma a que quem for eleito seja obrigado a trabalhar para a população porque senão será derrotado na próxima eleição. Com dois deputados, é sabido que um é sempre do MpD e o outro é do PAICV, isto desde 1990 e por isso é que esta ilha não tem nenhum peso a nível político”, completou.

Para este candidato é preciso ter apenas um deputado, o que, no seu ponto de vista, servirá também para poupar dinheiro do Estado.

“A população precisa saber que um deputado custa um milhão e meio de escudos por mês, uma coisa praticamente insustentável para um país como Cabo Verde”, finalizou.

Nestas legislativas, em que os eleitores são chamados às urnas no dia 18 para a eleição de 72 deputados, em 13 círculos eleitorais, dos quais dez no País e três na diáspora, concorrem seis partidos – PAICV, MpD, UCID, PTS, PSD e PP.

PAICV, MpD e UCID concorrem em todos os círculos, PP em seis círculos (Santiago Sul, Santiago Norte, Boa Vista e os três da diáspora), PTS também em seis círculos (São Vicente, Santiago Sul, Santiago Norte e três diáspora), e PSD em quatro círculos (Santiago Norte, Santiago Sul, América e África).

As últimas eleições legislativas em Cabo Verde ocorreram no dia 20 de Março de 2016, tendo o Movimento para a Democracia (MpD) vencido com maioria absoluta, ao eleger 40 deputados, o PAICV 29 e a UCID três.