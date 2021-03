Líder do PAICV diz que é preciso um Estado com melhor desempenho

A presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, disse hoje que um Cabo Verde para Todos tem de ter um Estado que funciona melhor, com melhor desempenho, com mais eficácia e mais eficiência.

Janira Hopffer Almada falava durante o ato de apresentação pública das listas para as eleições Legislativas de 2021.

“Um Cabo Verde para Todos tem de ter um estado que funciona melhor, com melhor desempenho, com mais eficácia, com mais eficiência, que responde mais rápido, mas também que abusa menos no bolso dos cabo-verdianos”, discursou.

Segundo a presidente do PAICV é preciso fazer a educação chegar a todos através de novas tecnologias, adaptando as necessidades do país ao sistema educativo que oferece a juventude e as crianças.

“Temos de reformar formas de ensinar e formas de aprender para ensinar o que Cabo Verde precisa, para que as crianças possam aprendem aquilo que lhes serve para ajudar Cabo Verde a desenvolver. Para isso temos de garantir a cada criança um dispositivo informático que faz com que a educação chegue a sua casa, porque nenhuma criança pode ficar sem ir à escola porque não tem televisão ou porque não tem um telemóvel”, disse.

Conforme afirmou é preciso reformar também a saúde para que determinadas consultas, determinadas respostas serem dadas para aqueles que não podem pagar; investir na habitação criando política de solo, de ordenamento de território, de um programa de disponibilização de lotes para jovens e famílias carenciadas construírem as suas casas.

“Precisamos de um novo ciclo para as tecnologias de informação e comunicação. Por isso que defendemos que não deve haver monopólio. Deve haver concorrência, porque quando há monopólio o serviço piora a qualidade e os preços aumentam para quem consume. Precisamos de acesso universal a banda larga”, referiu.

No que refere aos transportes, Janira Hopffer Almada promete renegociar o acordo de privatização dos TACV e retomar as operações domésticas. Falou ainda em transformações na agricultura, turismo e segurança.