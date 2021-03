Santo Antão: Cabeça de lista da UCID responsabiliza Governo pelo despovoamento da ilha nos últimos anos

O cabeça de lista da UCID pelo círculo eleitoral de Santo Antão, José Graça, responsabilizou domingo, 28, o Governo pelo facto de a ilha estar a perder a sua população.

Ao falar no acto de apresentação da candidatura da UCID por Santo Antão às eleições legislativas de 18 de Abril, José Graça, professor de profissão, adiantou que as “más políticas” do Governo nos últimos anos levaram ao êxodo dos santantonenses, sobretudo jovens, em direcção a outra ilhas.

“Foram as más políticas deste Governo que fizeram com que Santo Antão esteja a ficar cada vez mais deserto em termos de população, sobretudo jovens que são a força do desenvolvimento”, sublinhou o candidato da UCID, defendendo a “necessidade urgente de se inverter este estado de coisas”.

José Graça referiu-se ainda às “promessas não compridas” em Santo Antão pelo executivo, suportado pelo MpD, enumerando, entre elas, a instalação do ensino superior, a construção do aeroporto, a ampliação do porto e a erradicação da praga dos mil pés.

“Nenhuma das promessas foi cumprida. Esta é a realidade. O Governo abandonou Santo Antão durante estes cinco anos, por isso, merece um cartão vermelho do dia 18 de Abril”, notou este candidato, que disse pretender, caso for eleito, “ser a voz dos santantonenses” no parlamento.

O acto de apresentação dos candidatos contou com a intervenção, através de videoconferência, do presidente da UCID, António Monteiro, que disse acreditar que a equipa liderada por José Graça é “um sinal de esperança” de que este partido no parlamento é “capaz de dar melhor atenção a Santo Antão”.

Presente no acto esteve o vice-presidente João Santos Luís, que pediu aos santantonenses “um voto de confiança” na candidatura da UCID, que tem como “único objectivo” a defesa dos interesses de Santo Antão e de Cabo Verde.