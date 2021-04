CNE confirma maioria absoluta do MpD

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) publicou esta quinta-feira,29, o mapa nacional com o resultado total da Eleição dos Deputados à Assembleia Nacional realizada no dia 18 de Abril de 2021, e sua repartição pelos 13 Círculos Eleitorais, do território nacional e do estrangeiro.

De acordo com os dados agora divulgados pela CNE, o MpD obteve 110.211 votos, o que representa 50,04% do total dos votos e o PAICV conseguiu 87.151 votos, equivalentes a 39,57% do total. 19.796 Pessoas votaram na UCID, representando 8,99% dos votos. O PTS conseguiu apenas 2.065 votos (0,94%); PP 762 votos (0,35%) e PSD 273 votos (0,12%). Assim, o MpD elegeu 38 deputados mantendo a maioria parlamentar, o PAICV 30 e a UCID tem agora quatro representantes na Assembleia Nacional. Em 2016, o MpD também venceu com maioria absoluta ao eleger 40 deputados, o PAICV 29 e a UCID três. Este no, entretanto, o Movimento para a democracia perdeu um deputado em São Vicente e um em Santiago Sul , o PAICV ganhou mais um em Santiago Sul e a UCID em São Vicente. bo_29-04-2021_44 by Expresso das Ilhas on Scribd

