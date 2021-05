Presidente da Câmara da Praia anuncia para “breve” a retoma das obras no município

O presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, afirmou hoje que a paralisação das várias obras no município das Praia está sob controlo e que as mesmas serão retomadas “brevemente”.

Francisco Carvalho fez estas afirmações à imprensa, à margem da sessão ordinária da Assembleia Municipal da Praia, que está reunida para apreciar o relatório e a conta de gerência 2020 da câmara.

Segundo o edil praiense, a questão da paralisação das obras no município é um tema que motiva a “uma profunda reflexão” e que carece de esclarecimento, uma vez que as empresas envolvidas tinham um contrato a ser cumprido com a anterior equipa camarária, que “simplesmente abandonou as obras”.

“Nós, na nossa gestão, não ordenamos a paralisação de nenhuma obra e nem podíamos faze-lo porque se não ordenamos o arranque das obras, não assinamos nenhum contrato, é lógico que não tínhamos autoridade para, sem se analisar, mandar que as mesmas fossem paradas”, afirmou Francisco Carvalho.

Avançou, no entanto, que após o processo de análise feito pela Câmara Municipal da Praia, está previsto o arranque de uma nova fase de gestão municipal, prometendo que “brevemente esta situação será resolvida” com a implementação de acções e estratégias que promovam o desenvolvimento da Cidade da Praia.

“Queremos comunicar com muita alegria e determinação que temos esta situação sob controlo, vamos retomar um conjunto de processos, não só de obras, mas um conjunto de processos e queremos tranquilizar os munícipes”, declarou, considerando, por outro lado, “falsas” as acusações da bancada municipal do MpD de que a actual câmara contraiu uma dívida de 84 mil contos, tendo reforçado que até ao presente data a câmara “não emprestou nem um tostão junto da banca”.

Francisco Carvalho apelou ainda “ao bom senso” no debate dos assuntos referentes à gestão municipal da Cidade da Praia, considerando, por outro lado, ser importante a implementação de novas reflexões sobre a realização dos relatórios de actividade e de conta de gerência e o seu impacto na realidade do município.

“Se realmente queremos elevar a forma como a política é feita no nosso País temos que reflectir sobre os instrumentos que o campo político-partidário tem produzido (…) O discurso do líder da bancada do MpD tem-se centrado em falatórios e adivinhação sobre as acções da câmara”, criticou mostrando-se, no entanto, “optimista” que o mandato do PAICV na câmara da Praia será marcado pelo fim de afirmações falsas e tentativa de denegrir a imagem da equipa camarária, lembrando que o seu partido venceu as eleições autárquicas 2020 com base na verdade e espírito de paz.