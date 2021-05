Arranca hoje a X legislatura com um novo presidente da Assembleia Nacional

A X legislatura em inicia-se hoje, com a realização da sessão constitutiva da Assembleia Nacional que passará a ser presidida por Austelino Correia.

Conforme previsto no regimento parlamentar, a abertura da sessão constitutiva da nova legislatura, marcada para as 10:00 locais será presidida pelo presidente cessante da Assembleia Nacional, Jorge Santos, reeleito deputado pelo MpD nas eleições de 18 de Abril.

Contudo, por falta de entendimento com a bancada parlamentar do PAICV, que criticou fortemente a actuação de Jorge Santos, enquanto presidente da Assembleia Nacional durante a legislatura anterior, o MpD recuou na intenção de o recandidatar ao cargo.

A lista do MpD, que mantém a maioria dos deputados, será liderada Austelino Correia, até agora vice-presidente do parlamento, e garante o apoio, anunciado, da bancada parlamentar do PAICV.

“A candidatura do engenheiro Jorge Santos só não avançou porque o PAICV manteve uma posição de não votar favoravelmente a sua candidatura e não faria sentido forçar uma candidatura sem os votos da oposição. É preciso entender que o presidente do parlamento deve ser e é o presidente de todos os deputados”, explicou na terça-feira o primeiro-ministro e líder do MpD, Ulisses Correia e Silva.

Jorge Santos, reeleito deputado pela ilha de Santo Antão, tomará posse na quinta-feira como ministro das Comunidades, no novo Governo de Ulisses Correia e Silva para a X legislatura.

Segundo o mapa com o resultado total da eleição de 18 de Abril publicado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), o MpD obteve 110.211 votos, o que corresponde a 50,04% do total, e elegeu 38 deputados, enquanto o PAICV conseguiu 87.151 votos, equivalentes a 39,57%, ficando com 30 deputados.

O ciclo eleitoral em Cabo Verde começou em Outubro de 2020 com as eleições autárquicas, prosseguindo em 18 de Abril com as legislativas e termina em 17 de Outubro próximo com a primeira volta para as presidenciais, às quais já não concorre o actual chefe de Estado, Jorge Carlos Fonseca, por ter atingido os dois mandatos legalmente previstos.