Primeiro-ministro confirma decisão de reaver os 51 por cento do capital social da Cabo Verde Airlines

O primeiro-ministro confirmou hoje, na ilha do Sal, a decisão do Governo de reaver os 51 por cento (%) do capital social da Cabo Verde Airlines, cujas negociações com o parceiro estratégico acontecem ainda hoje.

Ulisses Correia e Silva reiterou esta intenção quando abordado pela Inforpress, na ilha do Sal, onde deve encontrar-se ainda hoje com o presidente de Angola, João Lourenço, aproveitando esta sua deslocação para se inteirar da situação sanitária na ilha, tendo visitado na manhã de hoje os diferentes postos de vacinação.

“Claro que confirmo. Disse isso domingo, na Televisão de Cabo Verde (TCV), e é para valer”, renovou, explicando que de imediato o Governo, através do ministro do Turismo e dos Transportes, Carlos Santos, vai encetar “ainda hoje” negociações com o parceiro estratégico para definição dos passos seguintes.

“Portanto, a opção do Governo já está tomada, agora é um processo negocial de saída que garanta a protecção dos interesses do País e dos interesses do parceiro”, avançou, prognosticado a conclusão desse processo o “mais rapidamente possível”, isto é, durante este mês, conforme frisou.

Questionado se considera um erro o negócio realizado com a Loftleidir Icelandic, Ulisses Correia e Silva afirmou que não, sublinhando que as condições de mercado e de parceria na altura eram totalmente diferentes de quando foi feita a negociação, lembrando o que está a acontecer a nível mundial com as companhias aéreas, devido à pandemia da covid-19.