Adalberto Silva, Betú, é mandatário nacional da candidatura de Carlos Veiga

Carlos Veiga anunciou hoje, que o economista e compositor, Adalberto Silva, mais conhecido por Betú, será o mandatário nacional da sua candidatura a Presidente da República nas eleições presidenciais de 17 de Outubro. A advogada Vera Andrade é mandatária nacional adjunta.

O anúncio dos mandatários foi feito hoje durante uma cerimónia de apresentação oficial.

“Para o mandatário nacional escolhi, Adalberto Higino Tavares Silva conhecido por todos em Cabo Verde e na diáspora como Betú. Adalberto Higino Tavares Silva é economista, um participante activo no processo de democratização de Cabo Verde, desde o início. É um homem de cultura, autor de algumas das mais lindas mornas de repertório nacional, autor do Cântico da Liberdade, que é o nosso hino nacional”, começou por apresentar Carlos Veiga,

Como mandatária nacional adjunta, o candidato apresentou a advogada Vera Andrade, que, nas suas palavras, é uma pessoa “inteligente, corajosa, batalhadora, determinada, com sentido de justiça no sentido de cumprimento das leis, dos valores muito afinado”.

Na mesma ocasião, o mandatário nacional, Betú, referiu que Carlos Veiga é uma figura com história, facto que dá garantia para um futuro, sobretudo tendo em conta o tempo difícil que o país e mundo atravessam.

Tempo que, no seu entender, exige maior responsabilidade, no sentido de criar condições políticas que garantam serenidade, harmonia e sobretudo na conjugação de esforços para que o país possa ultrapassar as dificuldades e retomar o crescimento social e económico, que tem vindo a ganhar desde a década de 90 “quando Carlos Veiga assumiu a chefia do governo”.

“É um convite que me honra muito, pela figura nacional que é Carlos Veiga, que tem história boa em Cabo Verde e quem tem história boa dá garantia de um bom futuro. Basta lembrar-nos que o regime de liberdade e democracia que hoje vivemos em Cabo Verde, os seus alicerces forma construídos de forma sólida sob a direcção de Carlos Veiga”, discursou.

Já a mandatária nacional adjunta, Vera Andrade, afirmou que mais do que nunca o país precisa de um Carlos Veiga para presidente.

“Uma pessoa humilde, que aposta seriamente nas mulheres, que tem um carinho e uma paixão imensurável para Cabo Verde e que certamente é o que precisamos neste momento, de estabilidade, de segurança, e todos os valores necessários para conduzir um país”, considerou.

A partir da próxima semana, Carlos Veiga fará a apresentação de outros mandatários e representantes da sua candidatura a nível nacional, na sua sede.