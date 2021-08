Mandatário de Casimiro de Pina apela à proibição dos apoios partidários aos candidatos presidenciais

O mandatário nacional da candidatura de Casimiro de Pina apelou, hoje, aos órgãos decisores que procedam à alteração do código eleitoral, de forma a proibir que os partidos apoiem os candidatos à Presidência da República. Para José Henrique Andrade, esse apoio torna desigual a disputa entre os diferentes candidatos.

José Henrique Andrade falava hoje aos jornalistas depois do acto de entrega da candidatura de Casimiro de Pina junto ao Tribunal Constitucional.

Conforme apontou, a referida candidatura não conta com o apoio de nenhum partido político. Aliás, frisou, não aceita interferência dos partidos políticos, tratando-se de “uma candidatura séria" e que "respeita a Constituição”.

“Eu deixo um apelo aos órgãos decisores, neste caso ao governo, e à Assembleia Nacional, para que alterem o código eleitoral, de forma a proibir que os partidos participem ou apoiem os candidatos. Porque se não há uma clara desvantagem. Quando um partido que apoia um candidato, ele tem tudo para fazer este trabalho, enquanto um outro não tem. Isto tudo dificulta, e de que maneira, a igualdade de circunstâncias entre um candidato e o outro”, defendeu.

Apesar de não contar com nenhum apoio partidário, o mandatário nacional de Casimiro de Pina garante que a candidatura está firme, justificando que a juventude e os cabo-verdianos estão cientes de que se trata de uma diferente e jovem.

José Henrique Andrade avançou ainda que em menos de um mês conseguiram reunir todas as componentes que a lei exige aos candidatos.

“O propósito desta candidatura é ganhar as eleições, seja na primeira ou segunda volta. Se o povo entender que a candidatura do Casimiro deve ser eleita logo a primeira volta seria ouro sobre azul, se for à segunda volta também respeitamos a decisão do povo. O nosso objectivo único é vencer as eleições presidenciais”, enfatizou.