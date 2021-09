Janira Hopffer Almada declara apoio a José Maria Neves

Numa declaração ao país e à diáspora, Janira H. Almada declarou hoje, o seu apoio oficial à candidatura de José Maria Neves à Presidência da República.

Apesar de não presidir ao PAICV desde 30 de Maio Janira H. Almada afirmou que assume o seu passado, valoriza o seu percurso e mantém-se firme às causas que “conscientemente assumiu”.

“Por isso mesmo, entendo que este é um momento particular em que o posicionamento em coerência com consistência é importante. Entendo que este é o momento de assumir que as causas são muito mais importantes do que as pessoas. Este é o momento de nos colocarmos ao lado dos interesses do país movidos por um espírito patriótico. Por tudo isso, e tendo o PAICV declarado o seu apoio nas eleições presidenciais de 17 de Outubro ao cidadão José Maria Neves, eu, Janira Hopffer Almada enquanto cidadã consciente, militante responsável e sobretudo, como ser humano que escolhe Cabo Verde em primeiro lugar, respeito a decisão do meu partido a apoio esta candidatura”, declarou.

No seu discurso, a ex-líder do PAICV disse que é “cada vez mais evidente” que a hegemonia política pode prejudicar o processo de desenvolvimento do país, afectando várias dimensões da vida em sociedade e particularmente a transparência da gestão da coisa pública, da qual depende em grande medida a credibilidade, um dos maiores activos de Cabo Verde.

Neste sentido, referiu que o poder autárquico em Cabo Verde é suportado maioritariamente por um partido político e é o mesmo partido político que detém a maioria parlamentar, a quem cabe suportar politicamente o governo.

“Portanto, todos do mesmo partido político. Assim, e em nome do equilíbrio do poder e dos ganhos que o mesmo pode ter na defesa dos supremos interesses de Cabo Verde, seria importante que o mais alto magistrado da nação não fosse eleito com o apoio do mesmo partido que neste momento governa o país a nível central e que governa também a nível autárquico maioritariamente”, discursou.

Janira H.Almada discorreu que o Presidente da República não é Chefe do governo, não lidera o executivo e nem lidera o país e que não o fará a partir do dia 17 de Outubro.

De referir que José Maria Neves vai concorrer às presidenciais de 17 de Outubro, assim como Carlos Veiga que conta com o apoio do MpD e da UCID; Hélio Sanches, Fernando Rocha Delgado, Gilson Alves, Joaquim Monteiro e Casimiro de Pina.