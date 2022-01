José Maria Neves visita Angola

O Presidente da República, José Maria Neves, realiza de 09 a 12 de janeiro uma visita de Estado a Angola, a primeira deslocação do género ao exterior desde que assumiu funções em novembro.

De acordo com uma nota da Presidência da República, trata-se da “primeira visita de Estado” de José Maria Neves a um país terceiro e “vem efetivar o convite efetuado” pelo Presidente angolano, João Lourenço.

“Que foi, recorda-se, um dos chefes de Estado presentes na tomada de posse do presidente, em novembro”, recorda a nota.

Do programa da visita consta um encontro de José Maria Neves com o Presidente de Angola, na segunda-feira, 10 de janeiro, no Palácio Presidencial, seguido de uma declaração conjunta à comunicação social.

“Com esta deslocação de elevada importância para o país, os chefes de Estado de Cabo Verde e Angola estarão a dar um novo impulso às relações, ao mais alto nível, entre os dois países irmãos com largo histórico de cooperação”, destaca a nota da Presidência da República cabo-verdiana.

Ainda no dia 10 de janeiro, o chefe de Estado cabo-verdiano vai ser recebido na Assembleia Nacional de Angola, também em Luanda, numa sessão plenária extraordinária em alusão à visita.

Durante a visita está também previsto um encontro de José Maria Neves com a comunidade cabo-verdiana radicada em Angola.

Segundo a Presidência da República, integram a comitiva representantes dos partidos políticos com assento parlamentar, nomeadamente do Movimento para a Democracia (MpD) e do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), bem como das duas câmaras de comércio do arquipélago, “que, paralelamente, efetivam uma agenda de trabalhos com os respetivos homólogos”.

“A visita promove, ainda, a aproximação entre as classes empresariais de Cabo Verde e de Angola, que se revela um importante parceiro estratégico de Cabo Verde, tanto a nível bilateral, como a nível dos PALOP [Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa] e da CPLP [Comunidade de Países de Língua Portuguesa]”, conclui a Presidência.