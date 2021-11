Neves diz que passagem de dossiers foi tranquila e garante a continuidade da Presidência

O Presidente da República eleito, que será empossado amanhã, afirmou hoje que a passagem dos dossiers foi tranquila, garantindo a perenidade e a continuidade da instituição Presidência da República.

José Maria Neves fez esta afirmação à imprensa depois de um encontro com o Presidente da República cessante, Jorge Carlos Fonseca, para efeitos de passagem de dossiers.

“Uma passagem tranquila, muito serena, o que demonstra também a grande maturidade da democracia cabo-verdiana. Esses momentos são extraordinariamente importantes, porque revelam que a democracia cabo-verdiana já é irreversível, já é um costume, como diz Noberto Bobbio”, descreveu.

Segundo Neves, Jorge Carlos Fonseca mostrou os principais dossiês que estão pendentes nas diferentes áreas desde as Relações Externas, Defesa, à Justiça. Também conversaram sobre o exercício das funções, “nestes tempos mais complexos e mais difíceis”.

“A Presidência está muito bem organizada, todos os dados foram disponibilizados, uma grande abertura para a apresentação das diferentes questões, para responder a todas as minhas perguntas de modo que foi uma passagem tranquila e que garante a perenidade e a continuidade da instituição Presidência da República”, frisou.

José Maria Neves garantiu que não há nenhum dossier “mais complexo” pendente neste momento, incluindo a promulgação dos diplomas.

“O Presidente resolveu todas as questões pendentes e, portanto, os dossiers que estão pendentes, são os normais da República e a que irei dar continuidade nos próximos meses”, referiu.

Logo depois da tomada de posse, o Presidente da República eleito anunciou que deverá fazer uma visita a um município do interior de Santiago com problemas de vacinação para continuar o apelo à adesão da população. Também deverá fazer uma deslocação a São Vicente onde fará o encerramento do festival Mindelact.