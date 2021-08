Tribunal Constitucional divulga ordem definitiva dos candidatos no boletim de voto

O Tribunal Constitucional (TC) divulgou hoje a ordem definitiva dos sete candidatos às eleições presidenciais no boletim de voto, em sorteio realizado na presença dos mandatários nacionais.

De acordo com o TC, a candidatura de Fernando Rocha Delgado, às presidências do dia 17 de Outubro, ficou em primeiro lugar do boletim, seguida da de Gilson João Alves e a de José Maria Neves.

Segue-se em quarto lugar a candidatura de Carlos Alberto Veiga, quinto lugar a candidatura de Hélio Sanches, sexto a de Casimiro de Pina e sétimo lugar a candidatura de Joaquim Monteiro.

A ordem definitiva foi estabelecida depois do Tribunal Constitucional ter “chumbado” o processo de candidatura de Péricles Tavares à Presidência da República por incumprimento de vários requisitos para a sua admissão, passando o número de candidatos de oito para sete.

As eleições presidenciais estão marcadas para o dia 17 de Outubro e a campanha eleitoral arranca no dia 30 de Setembro.