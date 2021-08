Carlos Veiga formaliza candidatura junto do Tribunal Constitucional

O mandatário nacional da candidatura de Carlos Veiga a Presidente da República, Adalberto Silva, oficializou hoje a candidatura, suportada por quatro mil assinaturas, junto do Tribunal Constitucional.

“Formalizamos hoje a candidatura de Carlos Veiga à Presidência da República, com uma subscrição no seu limite máximo de 4 mil subscritores, de todos os concelhos e também dos círculos da Diáspora, embora neste particular a lei não exija. Registamos a disponibilidade na subscrição que excede o limite que é permitido que lei, um sinal, digamos, de força neste arranque da jornada, que nós contamos ser de sucesso para o nosso candidato à presidência da República”, disse aos jornalistas.

Para Adalberto Silva, não é de se estranhar a disponibilidade de assinaturas que excedam o limite imposto pela lei, por Carlos Veiga ser uma figura muito conhecida do povo cabo-verdiano com uma “história interessante, com um contributo cimeiro na implantação do regime” que se vive hoje de liberdade e de democracia em Cabo Verde".

Contributos que no seu entender, dão garantia de que o candidato “conhece muitos poderes e as atribuições do Presidente da República" e de que é "um homem talhado para a função".

“Por outro lado, também temos que acrescentar que, tendo em conta a situação que nós atravessamos de crise pandémica, que afectou grandemente o país, necessitamos de criar condições políticas de serenidade, de estabilidade, para que possamos retomar o ritmo de crescimento e desenvolvimento que é preciso”, declarou, frisando que Carlos Veiga é a pessoa mais indicada para garantir esta estabilidade.

Quanto ao apoio da UCID à candidatura (hoje anunciado), o mandatário de Carlos Veiga afirmou que é sempre importante a participação dos partidos políticos.

“Vai haver um acto com os partidos que apoiam a candidatura, o MpD e a UCID, e outros que vierem a mostrar o seu apoio.A candidatura presidencial é uma candidatura pessoal, mas a participação dos partidos políticos é sempre importante, tanto é que a própria lei prevê a participação dos partidos políticos nas campanhas das eleições presidenciais. É uma participação muito importante”, destacou.

As candidaturas às eleições presidenciais devem ser apresentadas junto do Tribunal Constitucional até 18 de Agosto, 60 dias antes do escrutínio, em 17 de Outubro, conforme calendário publicado hoje pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).