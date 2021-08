Definida ordem provisória dos candidatos no boletim de voto

Aconteceu hoje o sorteio de atribuição da ordem dos candidatos no boletim de voto das eleições presidenciais de 17 de Outubro, um dia após o término do prazo para a formalização das candidaturas.

De acordo com o sorteio, o boletim fica organizado da seguinte forma:

1º Gilson Alves

2º Hélio Sanches

3º Joaquim Monteiro

4º Carlos Veiga

5º Péricles Tavares

6º Fernando Delgado

7ºCasimiro de Pina

8º José Maria Neves

Tendo sido realizado o sorteiro provisório, o Tribunal Constitucional vai apreciar a regularidade de todas a candidaturas. A decisão provisória do TC será divulgada na próxima segunda-feira,23.

Havendo irregularidades, será realizado um novo sorteio.

Entretanto, caso as candidaturas não se conformem com a decisão provisória poderão recorrer para o plenário do TC que terá então um prazo de cinco dias para decidir definitivamente.