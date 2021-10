Assembleia Nacional prepara tomada de posse do próximo Presidente da República

A Assembleia Nacional já tem uma comissão a trabalhar nos preparativos para a tomada de posse do próximo Presidente da República, anunciou na passada sexta-feira,15, o presidente do parlamento cabo-verdiano, Austelino Correia.

A informação foi avançada à imprensa no final de um encontro com o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, tendo Austelino Correia frisado que a data da tomada de posse dependia dos resultados eleitores de domingo, devido a possibilidade de uma segunda volta.

“Se tivermos eleição do Presidente logo na primeira volta, teremos uma data, mas se houver uma segunda volta, vamos ter que rever esta data”, explicou o presidente da Assembleia Nacional, avançando que já se está a trabalhar numa data indicativa.

Segundo o PAN, a comissão a nível da Assembleia Nacional está a funcionar há cerca de um mês, já fez várias reuniões, sendo que o último encontro vai ser na próxima terça-feira, 19, lembrando que há um ponto focal da Presidência da República a articular com a comissão.

“A data da tomada de posse vai também depender da publicação dos resultados pela Comissão Nacional de Eleições e isso vai condicionar bastante a fixação da data. Não podemos dar posse a nenhum Presidente da República se os resultados não forem oficialmente publicados”, frisou.

Austelino Correia assegurou que depois das eleições vai haver um contacto com o Presidente eleito, que também poderá querer dar alguma sugestão, já que tanto a Assembleia Nacional, como a Presidência da República estão abertas a concertações, como forma de se poder ter uma “melhor cerimónia possível”.

O encontro de sexta-feira, também serviu para o presidente da Assembleia Nacional manifestar a “satisfação e reconhecimento” por parte da casa parlamentar pela “brilhante presidência” que fez Jorge Carlos Fonseca.

“Foi elucidativa, com sentido de Estado, sabendo posicionar-se com distanciamento quando é necessário posicionar, portanto isso só contribuiu para o engrandecimento do cargo do Presidente da República e não é por acaso, talvez, que hoje temos sete candidatos, porque já se vê que é um cargo de alto nível e que de facto o Presidente da República tem uma voz forte no que diz respeito ao desenvolvimento de Cabo Verde”, concluiu.

Sete candidatos concorreram às presidenciais nos dois círculos eleitorais, nacional e estrangeiro, Fernando Delgado, Gilson Alves, José Maria Neves, Carlos Veiga, Hélio Sanches, Casimiro de Pina e Joaquim Monteiro.

José Maria Neves foi eleito, a primeira volta, com 51,5% dos votos. As últimas eleições presidenciais em Cabo Verde ocorreram no dia 02 de Outubro de 2016, com três candidatos (Albertino Graça, Jorge Carlos Fonseca e Joaquim Monteiro). Venceu Jorge Carlos Fonseca, à primeira volta para um segundo mandato, com 74% dos votos.