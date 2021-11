PAICV realiza III Congresso dos Autarcas nos próximos dias 27 e 28

O III Congresso dos Autarcas do PAICV acontece nos dias 27 e 28 de Novembro na cidade da Praia, sob o lema Solidariedade social, a nossa luta. O referido congresso visa discutir e aprimorar o papel dos autarcas daquele partido, visando um desempenho cada vez mais qualificado dos Municípios, em todos os domínios do desenvolvimento local.

Em conferência de imprensa, o secretário-geral adjunto para os Assuntos Autárquicos, Américo Nascimento, disse que o III Congresso dos Autarcas do PAICV deve ser uma ocasião de aprendizagem crítica e colectiva e de preparação para o futuro.

“Deverá ser, fundamentalmente, o momento de preparação para os novos embates, com vista a uma boa performance nas eleições autárquicas de 2024, com a formulação de novas ideias, novos processos e formas inovadoras de políticas, para melhores caminhos de sucesso, face aos desafios em mutação permanente, na perseguição dos objetivos das comunidades locais, com inclusão social, económica, espacial e qualidade de vida ambiental”, declarou.

Segundo aquele interlocutor, o evento será uma ocasião para se aprimorar novas formas de comunicação e informação, de novas formas de gestão e de fazer política local, atentos aos anseios dos munícipes, com mais capacidade de apreender e transformar novas ideias em geração de políticas.

O III Congresso dos Autarcas do PAICV terá uma participação de 120 participantes, sendo destes, 64 delegados.

Da agenda do trabalho constam discussão dos Estatutos da Associação dos Autarcas do PAICV; desafios do Poder Autárquico – Visão do PAICV; agenda autárquica 2021/2024; comunicação dos autarcas do PAICV e eleição dos novos Órgãos da Associação dos Autarcas do PAICV.