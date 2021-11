​PAICV quer ter um desempenho autárquico cada vez melhor

O Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) manifestou ontem que quer ter um desempenho autárquico cada vez melhor e preparar assim as próximas eleições que acontecem em 2024.

Esta observação foi feita à imprensa pelo secretário-geral Adjunto para os Assuntos Autárquicas, Américo Nascimento, à margem do III Encontro Nacional dos Autarcas do PAICV, que acontece hoje e domingo, na Cidade da Praia.

Na ocasião, explicou que nesse congresso vão ser discutidos vários temas, na senda de planificar os trabalhos para que os autarcas tenham um bom desempenho, dando resposta em termos da realização do bem comum, nas respectivas autarquias.

“É neste sentido que queremos transmitir à sociedade, que o PAICV está comprometido com o propósito de melhor trabalhar para corresponder às expectativas dos munícipes”, assinalou.

Segundo o responsável, o desempenho dos autarcas do PAICV “é bastante positivo”, embora as dificuldades, e, avançou, em termos de primeiro ano de mandato, foram os únicos que fizeram o balanço, dando conhecimento sobre aquilo que foi possível realizar.

“É para continuar, mas também para melhorar porque nunca estamos satisfeitos e é esse o caminho para o desenvolvimento”, frisou.

O secretário-geral adjunto do partido já sublinhou que o congresso será uma ocasião para se aprimorar novas formas de comunicação e informação, novas formas de gestão e de fazer política local, sempre atentos aos anseios dos munícipes, com “mais capacidade de apreender e transformar novas ideias em geração de políticas”.

Da agenda dos trabalhos constam discussão dos Estatutos da Associação dos Autarcas do PAICV, desafios do poder autárquico e visão do PAICV, agenda autárquica 2021/2024, comunicação dos autarcas do PAICV e eleição dos novos órgãos da Associação dos Autarcas do PAICV.