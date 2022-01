​Fórum Pensar São Vicente é oportunidade para a construção de consensos - Presidente da CMSV

O presidente da Câmara Municipal de São Vicente defende que o desenvolvimento sustentável da ilha passa pela sua projecção "com foco no futuro". Augusto Neves, que discursava na abertura do Fórum Pensar São Vicente 2035, sublinha a importância de se trabalhar na concretização de objectivos e metas, com vista à melhoria das condições de vida da população local.

“A Câmara pretende pensar e projectar o desenvolvimento da ilha a longo e médio prazos e, para o efeito, espero mobilizar as várias partes interessadas, nomeadamente a sociedade civil, os sectores público e privado, especialistas nacionais e estrangeiros, para juntos reflectirmos e construirmos um consenso”, disse. Neves entende que a criação dos consensos necessários irá “imprimir uma nova dinâmica ao desenvolvimento e consolidação da economia de São Vicente”. Na mesma linha, a presidente da Assembleia Municipal, Dora Pires, alerta para a necessidade de “actualização” dos desafios da ilha, tendo em conta os novos tempos. “O Fórum é uma oportunidade para reflectir e dialogar, a fim de se chegar a consensos para modernizar São Vicente e levá-lo a atingir os patamares desejados. É necessário actualizarmos os desafios, com vista a providenciar elementos que possam auxiliar no processo de tomada de decisões, dentro do quadro de desenvolvimento da ilha, da região e do país, para a construção de um novo modelo de desenvolvimento”, apontou. A líder da Assembleia Municipal defendeu a importância do aperfeiçoamento das normas e políticas, para melhoria do ambiente de negócios. “Em contexto de desafios engajamos os sectores privado e público nacional e estrangeiros nas soluções”, acrescenta. Coube ao Primeiro-Ministro presidir à sessão de abertura do Fórum. Para Ulisses Correia e Silva, o evento cria um espaço para se pensar o desenvolvimento de São Vicente de forma integrada. “Movidos pelo objectivo de dinamizar, exportar bens e serviços, criar empregos e pela visão de São Vicente como economia integrada no mercado externo africano, europeu e americano, importante para ganhar escala e viabilizar o mercado interno, através do turismo e atracção de investimentos”, notou. O Fórum Pensar São Vicente 2035 decorre na zona de Ribeira de Julião, em espaço especialmente montado para o efeito. O evento acontece de 19 a 21 de Janeiro, sob o lema “Transformar São Vicente numa ilha atractiva, dinâmica e competitiva".

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.