Eleições MpD/Portugal: Emanuel Barbosa é o único candidato

Um total de 1.383 militantes/eleitores está inscrito na região de Portugal para escolher o coordenador da Comissão Política do Movimento para a Democracia (MpD-PT) nas eleições internas que acontecem este domingo.

À Inforpress, a delegada do Gabinete de Apoio ao Processo Eleitoral (GAPE) do MpD, Laurinda Almada, explicou que, inicialmente, desenhava-se a hipótese de duas candidaturas, porém só uma deu entrada dentro do prazo estabelecido no cronograma eleitoral, encabeçada pelo militante Emanuel Barbosa, “que foi aceite por cumprir com todos os requisitos estatutários”.

As mesas funcionam entre as 10h00 (08h00 em Cabo Verde) e as 18h00 (16h00 em Cabo Verde).

“Já temos a confirmação de todos os espaços para a instalação das assembleias de voto [entre cinco a sete], o processo está a decorrer com toda a normalidade com o devido suporte do GAPE e do Secretariado Geral do partido”, garantiu, assegurando que todas as informações sobre as eleições estarão disponíveis na página do facebook central do MpD, mas também na página do facebook do MpD-Portugal.

Quando apresentou a candidatura, Emanuel Barbosa, deputado do MpD pela Europa, disse que os militantes do MpD em Portugal entendem o partido como uma “alavanca para transformar a sociedade” e “melhorar a vida das pessoas, e nunca um instrumento para fazer negócios ou satisfazer mesquinhas ambições pessoais”.

“Avanço porque o MpD-PT não pode ser entregue à imaturidade, ao amadorismo, à irresponsabilidade e muito menos à estratega de jogos subterrâneos e sistémico, nem pode ter uma liderança manietável, manipulável e teleguiada”, disse, considerando que o MpD-PT precisa de uma liderança “forte e engajada” com a comunidade e com os grandes objectivos nacionais do partido.

Emanuel Barbosa defende um “partido plural, amplamente democrático e interventivo, sem figuras providenciais, nem tiques de autoritarismo”, mas onde “todos têm vez e voz”, porque não é um partido de aparelho, com “práticas controlaristas e pensamento único”, preparando o partido para ganhar todas as eleições em 2026.

Também este domingo, no país e em alguns países da diáspora, há eleições internas para constituição das comissões e assembleias políticas concelhias.

Em declarações à Inforpress, a secretária-geral do MpD, Filomena Delegado informou que a nível nacional as eleições não vão acontecer no Tarrafal de Santiago, nos Mosteiros (Fogo), na Brava, na Boa Vista e na Ribeira Grande (Santo Antão).

A nível da diáspora, Filomena Delgado adiantou que a França pediu o adiamento, sendo que na Europa as eleições vão acontecer, para além de Portugal, nos Países Baixos, Espanha e Itália, nas América nos Estados Unidos da América e em África em Angola, São Tomé e Príncipe e Senegal.

Em Cabo Verde as mesas funcionam das 08h00 até às 18h00.