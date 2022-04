​Nova Comissão política do MpD na Ribeira Brava pretende criar universidade do partido

A nova Comissão Política do Movimento para a Democracia (MpD) na Ribeira Brava pretende criar uma universidade do partido para formação dos militantes, foi hoje anunciado.

Em declarações à Inforpress, Alírio Cabral, presidente da Comissão Política do partido na Ribeira Brava, disse que a ideia de criação da Universidade do MpD veio na sequência do programa eleitoral da nova comissão, cujo objectivo passa pela formação dos militantes.

“Vem ao encontro daquilo que é a nossa maior preocupação, que é formar a nossa militância em Ribeira Brava, abrir espaços de formação de política e cidadania e um espaço de encontro para refletir a ilha de São Nicolau”, afirmou.

Segundo Alírio Cabral, apesar de terem enfoque no concelho da Ribeira Brava, irão pensar “em sintonia” com a comissão eleita no Tarrafal e assim “promover” maior dinâmica a favor do MpD.

O projecto possui duas ideias “de fundo”, primeiro é estar “permanentemente” em sintonia com as bases do partido e sociedade civil, e ainda estar “constantemente” em formação, conforme explicou o novo presidente da Comissão Política do MpD na Ribeira Brava.

Alírio Cabral adiantou ainda que a ideia foi submetida à apreciação da Assembleia Política eleita e foi aceite por “unanimidade” –

O projecto de criação da Universidade do MpD já foi aprovado e aguarda pela fase de materialização da Universidade que irá servir de espaço para promover, sobretudo, fóruns de pensamento e debate político sobre São Nicolau.