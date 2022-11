​Abertura do ano político do MpD em São Nicolau marcado por apelos à resolução do problema dos transportes

As comissões concelhias do MpD, nos municípios da Ribeira Brava e do Tarrafal, em São Nicolau, procederam este sábado à abertura oficial do ano político 2022/23. O evento contou com a presença do líder do grupo parlamentar do MpD, Paulo Veiga.

Durante o acto, o responsável partidário, em representação do presidente do partido, reafirmou que é prioridade do MpD e do Governo ligar São Nicolau com as outras ilhas do País e do mundo.

“Melhorando, dando mais fiabilidade, mais ligações marítimas e aumentando as ligações aéreas com a ilha de São Nicolau”, afirmou, sublinhando “o forte engajamento do grupo parlamentar do MpD” para influenciar na matéria.

Segundo Veiga, 2023 “é o momento de se lançar mãos à obra” para relançar a actividade económica, promovendo o aumento do clima de confiança dos agentes económicos, libertar o potencial de crescimento da economia com “a aceleração da transformação e diversificação da economia, com foco na inclusão económica, financeira, social e digital”.

Por sua vez, o presidente da comissão política concelhia do MpD na Ribeira Brava, Alírio Gomes, sublinhou que “houve ganhos no sector dos transportes de 2016 a esta parte”, mas defende que é preciso encontrar uma “solução definitiva para o problema”.

“Porque com transporte podemos alavancar todos os outros sectores. Não podemos falar de turismo, saúde e desenvolvimento das ilhas sem transporte”, reafirmou.

Já Neivo Araújo, presidente da comissão política concelhia do MpD no Tarrafal, apelou para que o partido ponha São Nicolau “no centro da sua acção política e governativa”.

A abertura oficial do ano político do MpD na ilha de São Nicolau realizou-se no pátio da escola Narciso Ramalho, em Fajã, sob o lema “Retoma com confiança”.