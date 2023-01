MpD Ribeira Brava promove conferência “13 de Janeiro: Liberdade e Democracia - Grandes Conquistas de Cabo Verde”

O MpD Ribeira Brava promove nesta quarta-feira, 25 de Janeiro, uma conferência intitulada “13 de Janeiro: Liberdade e Democracia - Grandes Conquistas de Cabo Verde” um evento para destacar a relevância da liberdade e democracia para o país e elencar as conquistas só possíveis após essa efeméride.

De acordo com uma nota de imprensa, a conferência “13 de Janeiro: Liberdade e Democracia - Grandes Conquistas de Cabo Verde” terá início por volta das 17 horas, tendo como orador, o antigo Presidente do MpD, dirigente nacional do Partido e antigo Primeiro-Ministro, António Gualberto do Rosário, que deverá discorrer sobre a importância do 13 de Janeiro para Cabo Verde e elencar um conjunto de conquistas só possíveis com o 13 de Janeiro.

A mesma nota informa que o encontro será aberto pelo presidente da Comissão Política Concelhia do MpD, na Ribeira Brava, Alírio Cabral Gomes, que vai moderar a conferência, numa oportunidade para também destacar a relevância da liberdade e democracia para o país.

De acordo com as informações, o presidente da Comissão Política do partido na Ribeira Brava deverá também fazer um balanço da agenda de Janeiro do MpD no município, que contemplou várias deslocações para assinalar esta importante data, que mudou o percurso de Cabo Verde, “fazendo-nos ser um Estado de Direito Democrático”.

Neste mês da liberdade e democracia, o MpD Ribeira Brava privilegiou contactos na Zona Leste, nomeadamente Belém, Morro Brás, Juncalinho e Carriçal de forma a promover o 13 de Janeiro e dinamizar a presença do partido nas referidas localidades.

O dia 13 de Janeiro, Dia da Liberdade e da Democracia, comemora as primeiras eleições pluripartidárias em Cabo Verde, que ocorreram em 13 de Janeiro de 1991.