A Nação encontra-se num estado muito melhor, com confiança para enfrentar novos desafios - líder parlamentar do MpD

O líder parlamentar do MpD, Paulo Veiga, disse hoje que apesar da tripla crise o país está a crescer no contexto da retoma e que os indicadores macroeconómicos no contexto da retoma são encorajadores.

Paulo Veiga fez essas afirmações em balanço da Jornada Parlamentar do Grupo Parlamentar do MpD, para a preparação do debate sobre o estado da nação que está previsto para a próxima sexta-feira, 28, na Assembleia Nacional, durante a segunda sessão do mês de Julho.

O líder parlamentar do MpD indicou que Cabo Verde registou em 2022 o crescimento da riqueza nacional em 17,7%, face à expansão registada de 6,8% em 2021, o PIB per capita cresceu de 3.122 dólares americanos em 2021 para 3.902,6 em 2022.

“Esta evolução é resultado de um crescimento excepcional do valor acrescentado bruto dos sectores ligados ao turismo. Esses indicadores estão reflectidos na melhoria nas contas externas, o que se deve, em muito, ao desempenho positivo das exportações de serviços de turismo e de transportes aéreos, com evolução positiva do défice da balança corrente, e do investimento directo estrangeiro”salientou.

Segundo Paulo Veiga, o Governo de Cabo Verde tem buscado formas de impulsionar o desenvolvimento sustentável, através de soluções para os diversos sectores como a água, energia e conectividade, sempre consciente dos desafios.

“Infelizmente temos uma oposição que desde 2016 se atolou em casos e casinhos, onde para parar com uma polémica e diabolização, cria sempre outras suspeições e diabolização de grande escala midiática para denegrir a imagem do País”, disse.