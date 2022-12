Governo soube fazer opções corajosas e assertivas face às crises, avalia MpD

O líder da bancada parlamentar do MpD, Paulo Veiga, reiterou hoje que em momentos de incertezas e de imprevisibilidades, com vista a dar resposta aos anseios de todos os cabo-verdianos, o Governo soube sempre agir com determinação, em tempo útil. Neste ano de 2022, salientam-se opções corajosas e que terão impacto positivo no futuro, graças à boa governação do Primeiro-ministro, acrescentou.

O líder da bancada parlamentar do Movimento para a Democracia (MpD) fez estas afirmações, hoje, na declaração política de balanço de 2022, na última sessão parlamentar do ano.

Neste balanço do ano, Paulo Veiga apontou que diante da crise provocada pela COVID-19, que impactou o tecido empresarial e causou o aprofundamento das vulnerabilidades sociais existentes, o Governo, através de adopção de medidas de políticas excepcionais, interveio em duas frentes, para superar a crise sanitária, e amortecer o choque económico, no tecido produtivo nacional, na retoma do turismo, e no poder de compra das famílias.

“Perante este cenário mundial o Governo de Cabo Verde através do seu primeiro-ministro assumiu a meta de “eliminar” totalmente a pobreza extrema. Continuando com as principais medidas sociais e de estabilização dos preços e confiança na construção de um futuro melhor para o nosso Cabo Verde”, salientou.

Entretanto, com o impacto económico provocado pela guerra Rússia/Ucrânia, nomeadamente, os aumentos nos preços dos bens e serviços que atingiram fortemente o país, o deputado assegurou que o Governo adoptou medidas de políticas públicas, para reforçar a resiliência do sistema energético, e do sistema alimentar.

“Neste quadro, somos obrigados a reconhecer, que o Governo soube sempre agir com determinação, em tempo útil, em momentos de incertezas e de imprevisibilidades com vista a dar resposta aos anseios de todos os cabo-verdianos. Neste ano de 2022, o Governo soube fazer opções corajosas, assertivas e muitas vezes, até, de longo alcance, por forma a dotar o país de um futuro melhor para as gerações vindouras, graças à boa governação do nosso ilustre Primeiro-Ministro”, indicou.

O líder da bancada do MpD destacou, no âmbito económico, as medidas para garantir a retoma económica, como a promoção de um ambiente de negócios propício ao investimento, com políticas monetárias, fiscais e orçamentais que estimulem o empresariado nacional, no país e na diáspora.

Paulo Veiga apontou ainda os feitos no sector do turismo e as acções do Governo no domínio social, nomeadamente, a adopção de medidas de inclusão social como a transferência de rendimentos,reforço de investimento na protecção e inclusão social das famílias, aumento da cobertura da segurança social.

“A nível da saúde, priorizamos o Sistema Nacional da Saúde e o combate à pandemia, com o reforço dos recursos humanos, de meios materiais através de investimentos em infraestruturas; laboratórios de virologia e equipamentos; bem como a garantia do acesso à saúde através da isenção das taxas moderadoras, melhoria das condições de evacuações internas e externas”, referiu.

No âmbito das infraestruturas, o líder da bancada do MpD ilustrou, entre os feitos do Governo durante o ano 2022, a construção de mais 200 quilómetros de estradas; requalificação e expansão do Porto do Maio com o sistema Roll on Roll off.

A nível da Justiça e Segurança, destacou a inauguração do novo Campus da Justiça na Praia, apostando no aumento da dignidade da Justiça e na diminuição das pendências de processos-crime nas Procuradorias da República.

“Resumindo, o Governo, está no caminho certo, as novas políticas económicas implementadas durante este ano, visam aumentar e consolidar o crescimento económico, consolidar as contas públicas, reduzir a dívida, estabilizar o sistema financeiro, e alavancar a dinâmica do sector privado no país, com a retoma do turismo, com o melhoramento do ambiente de negócios, e a capitalização das empresas. Com uma governação sustentável, resiliente e mais inclusiva, que não deixa ninguém para trás, nem no país e nem na Diáspora”, assegurou.

O deputado do MpD enalteceu ainda a importância de ter um estado social forte e robusto, que segundo o mesmo, prontamente respondeu a vários momentos complexos, particularmente de paralisação da economia durante a pandemia.

“Em face da instabilidade externa, colocou de joelhos muitas economias bem mais pujantes, nós, com muita perseverança, apresentamos sempre ao país um horizonte de estabilidade, de confiança e de compromisso”, concluiu.