Neves defende que Cabo Verde e Brasil poderão assumir papéis de pivô para o reforço da relação tripartida

O chefe de Estado cabo-verdiano, José Maria Neves, aproveitou um encontro com o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, para defender que Cabo Verde e Brasil poderão assumir papéis de pivô, em seus respectivos continentes, para o reforço da relação tripartida África, Europa e América Latina.

A informação consta numa publicação feita hoje no Facebook da Presidência da República.

Segundo a mesma fonte, Neves foi recebido no Itamaraty (Ministério das Relações Exteriores) pelo seu homólogo brasileiro, Jair Bolsonaro, num encontro inserido nas comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil.

“O PR Neves defende que Cabo Verde e Brasil poderão assumir papéis de pivô em seus respetivos continentes para o reforço da relação tripartida África, Europa e América Latina. Na sua passagem pelo Itamaraty, JMN pôde ainda visitar uma exposição de fotos sobre o Bicentenário da Independência do Brasil”, lê-se na publicação.

Bolsonaro recebeu encontros privados dos Chefes de Estado presentes, tendo sido esta uma oportunidade para Neves e o seu homólogo abordarem perspectivas do reforço das relações bilaterais entre os dois Estados.

José Maria Neves participa nos dias 6,7 e 8 de Setembro nas comemorações oficiais do Bicentenário da Independência da República Federativa do Brasil a convite do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.