Praia acolhe reunião deslocalizada do parlamento da CEDEAO

A cidade da Praia acolhe, de 13 a 17 de Setembro, na Assembleia Nacional, a reunião deslocalizada do parlamento da CEDEAO, subordinada ao tema “Tolerância Religiosa e Harmonia: Factores Essenciais para o Desenvolvimento, Paz e Estabilidade na Região”.

De acordo com um comunicado da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) trata-se de uma reunião das Comissões-Mistas da Saúde, Educação, Ciência e Cultura e das Tecnologias de Informação e Comunicação.

A cerimónia de abertura será presidida pelo Presidente da República, José Maria Neves, estando presentes os presidentes dos parlamentos de Cabo Verde, Austelino Correia e da CEDEAO, Sidie Mohamed Tunis, além do chefe da delegação cabo-verdiana dos deputados e presidente da Comissão da Saúde, no parlamento comunitário, Orlando Pereira Dias.

Durante os cinco dias de trabalho, os parlamentares adstritos às comissões mistas da CEDEAO, vão poder assistir às apresentações de especialistas convidados, como o professor Usman Mohammed da Universidade da Nigéria e do Iman Cissé Djiguiba, da Côte D’Ivoire, que vão discorrer sobre o tema do encontro da Praia.

Outrossim, o “Estado de implementação dos Instrumentos Jurídicos da CEDEAO sobre o Terrorismo na sub-região: Papel do Parlamento da CEDEAO nas instituições de apoio”, é um subtema constante do programa do evento, que será apresentado por um especialista da Comissão da CEDEAO.

Já a apresentação do tema: “Papel das TIC na luta contra o extremismo violento”, estará a cargo de um representante do Ministério da Economia Digital de Cabo Verde.