“Cabo Verde é um exemplo no mundo em matéria de tolerância religiosa”- Jairzinho Pereira

Para o representante do Ministério da Cultura, Jairzinho Pereira, Cabo Verde é um exemplo na sub-região africana e no mundo em matéria de tolerância religiosa.

Pereira fez esta afirmação hoje, durante uma intervenção na reunião deslocalizada do parlamento da CEDEAO, subordinada ao tema Tolerância Religiosa.

Em suas declarações, Jairzinho Pereira afirmou que em Cabo Verde, não se coloca o problema da intolerância religiosa e citou como exemplo o estudo do Afrobarómetro que aponta que 96% da população cabo-verdiana secunda o valor da tolerância religiosa e não discrimina em função da fé de terceiros.

A realidade cabo-verdiana, conforme referiu, se explica por um conjunto de factores sociais, sociológicos, políticos e culturais.

Jarizinho Pereira referiu ainda que destacou que embora o país tenha registado episódios de perseguição religiosa, sobretudo com a entrada da Inquisição Portuguesa no século XVI, a transição democrática de 1992 trouxe consigo as liberdades civis e políticas que não compaginam com as práticas de intolerância ou de perseguição religiosa.

“”A nação cabo-verdiana mostra-se assim ao mundo como um exemplo de tolerância e sã convivência entre as religiões. Cristãos de diversas confissões e tendências, muçulmanos, hindus, budistas, praticantes das chamadas religiões africanas tradicionais vivem em perfeita harmonia neste país. Cabo Verde é, sim, um exemplo na nossa sub-região, no nosso continente e no mundo em matéria de tolerância religiosa”, reiterou.

Dados avançados por Andyra Lima, durante a sua intervenção, mostram que em Cabo Verde 77% da população é católica, 10% é protestante, 2% é muçulmana e 11% não se identifica com qualquer religião.

De referir que a reunião deslocalizada do parlamento da CEDEAO na Praia, subordinada ao tema “Tolerância Religiosa e Harmonia: Factores Essenciais para o Desenvolvimento, Paz e Estabilidade na Região” decorre até esta sexta-feira, 16.