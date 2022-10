Ulisses Correia e Silva anuncia recandidatura à presidência do MpD

O presidente do MpD quer continuar a dirigir o partido, “em nome da estabilidade política”, disse este sábado à noite, na abertura do ano político 2022/2023.

“Não precisamos juntar a crise económica e social à crise política. Cabo Verde não merece uma crise política nesta altura. O MpD não precisa de uma crise política actualmente. É preciso que as pessoas compreendam cada momento em que estamos a viver. Estamos com um Governo que defende o povo, e um país com muitos problemas, incertezas e ameaças”, disse Ulisses Correia e Silva.

Para o presidente do partido devem-se evitar confrontos, no entanto reconhece que “cada um tem toda a liberdade para apresentar o que pretende”.

Segundo Ulisses Correia e Silva, Cabo Verde exige estabilidade, por isso pediu um clima de “confiança, foco, energia, fé”.

o presidente do MpD deixou um repto aos militantes, unirem-se para que o partido possa estar coeso e preparado para as próximas vitórias eleitorais.

Durante a intervenção, Ulisses Correia e Silva falou ainda sobre o primeiro presidente do MpD, Carlos Veiga, a “grande referência do MpD e de Cabo Verde” e homenageou a secretária-geral cessante, Filomena Delgado, “pelo seu empenho e determinação no cargo”.

A abertura do ano político 2022/2023 do MpD foi ainda momento para o presidente da Comissão Política Regional da Praia, Alberto Melo, manifestar a sua intenção de tornar-se protagonista nas próximas eleições autárquicas para que “O MpD recupere a Câmara Municipal da Praia”.

A abertura oficial do ano político do MpD realizou-se sob lema “Retoma com confiança”.