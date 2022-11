PR considera ser um presidente "sereno", estilo que irá manterá até ao fim do mandato

O Presidente da República, José Maria Neves, disse hoje que "há ainda algum primarismo na forma de fazer política" em Cabo Verde e que é necessário elevar o nível político do país para que se possam alcançar entendimentos. O chefe de Estado afirmou ainda que o seu papel não é ser oposição, mas também não é ser "claque do Governo", e avalia ter um mestiço "sereno, equilibrado, paciente, elevado" que pretende manter durante todo o seu mandato.

Em conferência de imprensa, hoje, na Cidade da Praia, para assinalar o primeiro ano de mandato como Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves defendeu que a “política também exige boa educação", e criticou o debate político nacional que, considerou, “muitas vezes é um debate desrespeitoso”.

“Fazemos política ainda de forma muito primária, o debate é muito raso, é muito fulanizado e muitas vezes é um debate desrespeitoso. Desde logo temos de tomar algumas lições de elegância. A política também exige boa educação", afirmou.

José Maria Neves destacou que, ao longo do seu primeiro ano de mandato, tem exercido uma magistratura de influência colaborativa, estratégica e positiva no sentido de reforçar a confiança mútua entre os actores políticos, na promoção do diálogo, entendimentos e na busca de consensos sobre os principais assuntos da República.

"Tenho consciência de que os resultados nesses quesitos são modestos e que a crispação política ainda é muito elevada. São hábitos mentais arraigados e não é possível, não é fácil mudá-los. O espaço público é excessivamente partidarizado, o que prejudica sobremaneira a dinâmica social, política e económica. Exercer o cargo de Presidente da República neste contexto não é fácil. O Presidente da República não governa, é árbitro e moderador do sistema político. Não é oposição, mas também não é claque do Governo”, considerou.

O chefe do Estado sublinhou que procura exercer o papel de “árbitro” com serenidade, equilíbrio e sentido do bem comum, nos termos da Constituição da República, condensando o essencial das regras do “jogo político democrático”, frisou.

"Os meus discursos têm sido muito claros relativamente a esta matéria. E é esse estilo sereno, equilibrado, paciente, elevado, que eu vou continuar a ter nos próximos anos do meu mandato", acrescentou.

José Maria Neves indicou ainda, no seu balanço do primeiro ano de mandato, a precariedade dos transportes, que tem prejudicando o crescimento do país e a competitividade da economia, e defende que é “urgente” tomar medidas duráveis para que se possa resolver definitivamente a problemática dos transportes a nível do país.

“Insisto na ideia que é preciso sermos inteligentes nos processos de privatização e é preciso cuidar melhor de todo sistema de regulação, sobre tudo em áreas sensíveis para o desenvolvimento do país, porque qualquer desatenção em relação a essas matérias pode levar a regressão e trazer consequências nefastas para o país”, reiterou.

José Maria Neves venceu as eleições presidenciais realizadas em 17 de Outubro de 2021, entre sete candidatos, com 95.974 votos, equivalente a 51,7% e foi empossado em 11 de Novembro de 2021 como quinto Presidente da República de Cabo Verde.