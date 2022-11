"Cabo Verde tem sofrido os impactos das crises com muita capacidade de resiliência", diz primeiro-ministro

Primeiro-ministro fez hoje, 28, através de uma comunicação ao país, uma apresentação do Orçamento do Estado (OE). Segundo Ulisses Correia e Silva o OE2023 foi feito “num contexto de crise económica e social mundial que se prolonga desde 2020”.

Na comunicação feita ao país Ulisses Correia e Silva anunciou que, contrariando as previsões, Cabo Verde já deu início à recuperação da crise económica causada pela COVID-19.

“De uma contracção económica de 14,8% em 2020 devido aos impactos da pandemia da COVID 19, a economia vem recuperando. Registamos um crescimento económico de 7% em 2021. Em 2022, o crescimento será superior a 8%. Antecipamos assim a recuperação da contracção económica que estava prevista acontecer apenas em 2023”, referiu o Primeiro-ministro.

Referindo-se ao OE2023, o primeiro-ministro defendeu que o documento tem um “forte pendor social e solidário”.

“Implementamos um conjunto de medidas financeiras e fiscais para mitigar os impactos da inflação importada sobre os preços dos combustíveis, electricidade e produtos alimentares de primeira necessidade”, expôs Ulisses Correia e Silva durante a sua comunicação ao país recordando que a “inflação provocada pela guerra na Ucrânia tem atingido o rendimento das pessoas”.

Para os próximos anos, um dos objectivos do governo é, como defendeu o primeiro-ministro, a “erradicação da pobreza extrema e a redução da pobreza absoluta”. “Junto dos parceiros de desenvolvimento, como a UE e o Sistema das Nações Unidas, envidamos esforços para atingir o objectivo de erradicar a pobreza extrema em 2026. O Programa Mais será reforçado com a criação do Fundo Mais”, reforçou.

“O empoderamento das mulheres e dos jovens é um factor determinante para ganharmos o combate contra a pobreza e ao mesmo tempo impulsionar o desenvolvimento sustentável do nosso país”, disse ainda o primeiro-ministro.

Quanto ao sector empresarial, Ulisses Correia e Silva disse que as empresas “podem continuar a contar com o Governo”.

“Apoios à recuperação de empresas, estímulos e incentivos fiscais e financeiros ao investimento, ecossistema de financiamento mais robusto e melhoria do ambiente de negócios continuam e serão reforçados em 2023”, elencou Ulisses Correia e Silva prometendo que do lado do governo “todos os ministérios vão orientar-se para os objectivos da melhoria do ambiente de negócios”.