MpD defende que órgãos de soberania devem consentir esforço acrescido no sentido da moderação e evitar crise política

O MpD disse hoje que os órgãos de soberania devem devem consentir um esforço acrescido no sentido da moderação, irradiação da paz e evitar acrescentar a crise política à crise que atinge o país.

A afirmação do MpD foi feita em conferência de imprensa, na sequência da mensagem, feita pelo Presidente da República sobre o final do ano, pelo secretário-geral do partido, Luís Carlos Silva.

“O MpD acompanhou com particular atenção o Discurso de Final do Ano do Presidente da República, um momento especial aonde é esperado que, do alto da sua magistratura, o Presidente proceda a um imparcial, suprapartidário e factual balanço do ano e que abra o véu sobre as suas expectativas para o novo ano”, começou por dizer.

Segundo Luis Carlos Silva, o MpD concorda com as afirmações do Presidente da República de que o país precisa proteger cada vez mais as instituições, trabalhar para serem ainda mais fortes e credíveis, inclusivas e no seu melhor nível de desempenho.

2023 será, para o MpD, um ano muito exigente e decisivo. O secretário-geral do partido reiterou a afirmação do PR de que o país não pode se limitar a gerir as crises.

“Temos de ser criativos e, nalguns casos, disruptivos e inovadores, sempre numa lógica de intensa parceria, nomeadamente, com os sindicatos, as universidades, o sector privado e as demais instituições da sociedade civil”, discursou.

Luís Carlos silva afirmou que a segurança e justiça são temas centrais do MpD e que é preciso combater a insegurança urbana, sobretudo na cidade da Praia.

“Vivemos uma tempestade perfeita que coloca uma pressão forte sobre a pobreza e as desigualdades, um momento de particular e redobrada sensibilidade que merece continuar a ser liderada e gerida com inteligência, na base do diálogo, da concertação e de consensos no quadro Constitucional”, disse.

Neste sentido, apontou que todos os órgãos de soberania, devem consentir um esforço acrescido no sentido da moderação e irradiação da paz, da concórdia e da morabeza, mesmo no plano discursivo.

“O momento é de diálogo, de paz e de concórdia. Não temos o direito de, sobre estas crises, acrescer uma crise política”, prosseguiu.

Conforme garantiu, o MpD tem feito todos os esforços e participou de espírito aberto no processo para a escolha dos órgãos externos da Assembleia Nacional.

“Tanto que nós confiamos e votamos favoravelmente os nomes propostos pelo PAICV. O PAICV é que se desalinhou e não confiou suficientemente no MpD. Podia ter confiado e agora teríamos todos os órgãos eleitos. Mas, o MpD vai continuar com a mesma abertura de espírito, com a mesma entrega e com a mesma disponibilidade para viabilizar os órgãos, mas também para reduzir a crispação global da política de Cabo Verde”, sublinhou.

De referir que na sua mensagem de ano novo, o Presidente da República, José Maria Neves, defendeu “profundas mudanças” face à crise que atinge o país, pedindo “diálogo e consensos” às forças políticas “para aperfeiçoar o funcionamento e proteger as instituições da República”.

Defendeu que “a hora é de mobilização geral, o que não se compadece com a excessiva politização”. “Pois, qualquer desperdício seria pernicioso para o país, afectando particularmente a recuperação da economia. Impõe-se a criação de uma sociedade da amizade, em que os diferentes partidos políticos, os colegas de trabalho, os vizinhos, todos, possam viver em paz e harmonia e se entendam. Há que evitar a erosão das instituições na certeza de que uma sociedade dividida e com crispações não avança”.