Presidente da República relembra importância de entendimento político em São Vicente

​O Presidente da República realça a importância de se alcançarem consensos entre os actores políticos de São Vicente, de olhos postos no bem comum. Em carta dirigida ao presidente da Câmara Municipal local, Augusto Neves, José Maria Neves destaca que esses entendimentos são uma necessidade.

"[A] necessária e insistente procura de consensos e entendimentos entre os principais actores políticos, privilegiando o bem-comum e as legítimas expectativas dos cidadãos”, observa.

A missiva do Chefe de Estado foi enviada a propósito do Dia do Município, celebrado este domingo, 22 de Janeiro. No documento, o Presidente enaltece o desenvolvimento da ilha, mas não esquece os desafios que persistem.

"Tais como o desemprego, a redução de poder de compra, a precariedade da habitação, de entre outros desafios – e que têm preocupado as autoridades locais”, lê-se numa nota do Palácio do Plateau a resumir o conteúdo da carta.

Neves espera que São Vicente consiga tornar-se um município “ainda mais atractivo, dinâmico e competitivo”, que invista em sectores como cultura, pesca, turismo, formação profissional e desportos náuticos.

O Dia do Município de São Vicente é assinalado anualmente a 22 de Janeiro. Na tarde de hoje, às 17:00, o salão nobre dos Paços do Concelho receberá a habitual sessão solene.