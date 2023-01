14 bairros da Praia vão beneficiar de projecto de32 milhões de dólares que terá foco no saneamento básico

14 bairros da cidade da Praia vão beneficiar de um projecto financiado em 32 milhões de dólares cujo foco são um conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de abastecimento de água e esgoto sanitário.

A informação foi hoje avançada pela ministra dos Assuntos Parlamentares durante o período de questões gerais, quando abordada sobre a questão dos esgotos.

Janine Lélis disse que segundo notícias da empresa AdS, há substituição frequente das tampas de esgoto e reabilitação de pontos de esgoto na Praia.

Como exemplo, apontou um trabalho feito em Lém Ferreira que resultou positivamente avaliado pela população, bem como o esvaziamento da rede de esgoto que se efectuou no Paiol.

“Existe agora, para o futuro, para continuar a dar respostas em relação a essas questões, um projecto que vai beneficiar os bairros do norte da Praia, em especial 14 bairros, que é um projecto para responder a questões relacionadas com abastecimento de água e a questões relacionadas com o esgoto. É um projecto financiado em 32 milhões de dólares. O governo já tem o aval do Banco Mundial e vai ser lançado um concurso para continuarmos a responder aquilo que são as necessidades nessa matéria”, assegurou.