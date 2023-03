PAICV acusa instituições da República de perseguir de "forma hostil" a CMP

O deputado do PAICV, Carlos Tavares, acusou as instituições que, como diz, se “deveriam pautar pela lisura e independência”, de perseguir de forma hostil a Câmara Municipal da Praia para tentar derrubá-la administrativamente e na secretaria sem factos justificáveis. Para o MpD, o PAICV tentou descredibilizar Instituições da República e chamou a sua declaração política de suspeição. Já a UCID pediu celeridade no decorrer das decisões para que suspeições não sejam levantadas através da casa parlamentar.

A acusação do PAICV foi feita na declaração política durante a abertura do debate de hoje.

Na sua declaração política, Carlos Tavares acusou o governo de intransparêcia e como exemplo citou que ninguém conhece o relatório da auditoria efectuada à Camara Municipal da Praia em 2018, altura em que o MPD governava e a recusa do Tribunal de Contas em realizar uma auditoria ao mercado de coco, alegando falta de meios.

O partido mostrou-se indignado com a ministra da Coesão Territorial, acusando-a de atacar a autarquia já que a mesma “não reage às ilegalidades da Câmara de São Vicente”.

“O PAICV acredita que perante essa forma "incoerente" de actuar dessas instituições e actores políticos, parece evidente que o que está por trás são motivações políticas, "contaminado por interesses partidários", uma instrumentalização de instituições, que deveriam pautar pela lisura e independência, e não estarem ao serviço do poder instalado para se atingir fins político- partidários, perseguindo de forma hostil uma CM para tentar derruba-la administrativamente e na secretaria sem factos justificáveis”, imputou.

Para o PAICV, o MpD faz pressões ilegítimas sobre as autoridades e sistema judiciais e se esquece de pedir diligência para o processo de mafia de terrenos na Praia.

Em reacção, o deputado do MpD, Celso Ribeiro, responsabilizou o PAICV de tentar as descredibilizar Instituições da República, o que ao seu ver demonstra que o país atravessa o pior momento da sua história, no que diz respeito à oposição.

“Falou um bocado e um pouco tímido de transparência porque é um activo que, para eles, é muito caro e tentou, o que é grave, descredibilizar instituições da República, Tribunal de Contas, Banco Central, Instituto Nacional de Estatística, entre outros”.

“Demonstra que o país de facto atravessa o pior momento da sua história, no que diz respeito à oposição. Temos uma oposição negacionista, negativista, e para completar, pobre de ideias. Fala da CMP também com alguma timidez, porque há ali muita coisa que o próprio deputado devia entrar para esclarecer a opinião pública, mas esquece de falar, quando se refere a transparência, do projecto Casa Para Todos, a maior vergonha nacional que impactou significativamente a dívida nacional”, respondeu.

Segundo Celso Ribeiro, a insistência do PAICV no que diz respeito ao Mercado do Coco, significa que o partido pretende substituir as Instituições da Republica, nomeadamente o Tribunal e apelidou a sua declaração política de suspeição.

Já o deputado da UCID, João Luís, frisou que há um conjunto de situações que devem ser resolvidas e que o partido, várias vezes solicitou informações, documentos e que nunca os recebe nem por parte do Governo, nem das Instituições, o que considera que cria suspeições.

Por esta razão, pediu que as Instituições funcionem de forma correcta e facilitem as informações que os deputados solicitam.

“As nossas instituições devem funcionar de forma célere por forma a evitar eventuais suspeições. Porque quando temos situações a acontecer no país, tanto no tempo do PAICV como agora, no tempo do MpD, que as Instituições demoram muito tempo a responder, a decidirem isto cria margem para muitas suspeições. Nós pedimos celeridade no decorrer das decisões para que suspeições não sejam levantadas através da casa parlamentar”, apelou.