Compras públicas do próximo ano serão electrónicas

As compras públicas do próximo ano vão passar a ser electrónicos numa plataforma digital, conforme avançou hoje no parlamento Olavo Correia.

“O Governo de Cabo Verde está a avançar para compras públicas electrónicas. A partir de agora, todas as compras públicas do próximo ano, vão passar a ser electrónicos numa plataforma digital para que todo mundo tenha conhecimento e para que tenhamos condições para pagarmos também as possibilidades do Estado a tempo. Sistema integrado de gestão orçamental e financeira, facturação electrónica, Conselho de Finanças Públicas, Conselho de profissão na corrupção, reforço das instituições de controlo para que possamos reforçar todo o controlo interno externo e possamos aumentar ainda mais a relevância de Cabo Verde no que tange à promoção da transparência e da boa da boa governação”, explicou. As compras públicas estão a ser realizadas por via electrónica, através da plataforma ecompras.gov.cv. A plataforma é um sistema de gestão de negociação web, utilizado para automatizar os processos de aquisições públicas relativamente a bens, serviços e produtos e garante todas as funcionalidades dos procedimentos na tramitação prévia ao início do procedimento de candidatura à adjudicação, gestão de necessidades, plano anual de aquisições, plano anual de aquisições agrupadas, processos de esclarecimentos, perguntas e respostas, aquisição simplificada, elaboração e publicitação dos procedimentos e gestão de contratos.

