Presidente da República diz que visita ao Luxemburgo é essencial para reforço da cooperação

O Presidente da República, José Maria Neves, inicia hoje uma visita de Estado de três dias ao Grão-Ducado de Luxemburgo, a qual considera “muito abrangente e essencial” para o reforço da cooperação entre os dois países.

José Maria Neves explicou que se trata de uma visita de Estado para retribuir a visita que o grão-duque de Luxemburgo tinha feito a Cabo Verde, em 2015, e que vai ter uma vertente política “muito forte” de representação, mas também uma vertente económica.

“Tem como objectivo essencial, colocar mais uma pedra no reforço das relações existentes, já excelentes que existem entre Cabo Verde e o Grão-Ducado do Luxemburgo (…). Haverá contactos ao mais lato nível com o Governo, com empresários e com personalidades, de modo que será uma visita muito abrangente e essencial para o reforço das nossas relações de amizade e cooperação”, afirmou.

O Presidente da República lembrou que os dois países têm relações de cooperação em “áreas sensíveis, estratégicos e fundamentais para o desenvolvimento de Cabo Verde, como a educação, saúde, água, saneamento, acção climática, energias renováveis ou micro-crédito.

José Maria Neves frisou que a visita também irá servir para estar com a comunidade cabo-verdiana para comemorar os 60 anos da presença dos cabo-verdianos no Luxemburgo, que têm sido “uma ponte fundamental” entre os dois países.

Este primeiro dia da visita é inaugurado com um tête-à-tête entre o Presidente da República e o grão-duque de Luxemburgo, Henri, com a presença da primeira-dama, Débora Carvalho, no Palácio Grão-Ducal, Salon des Rois.

Neste primeiro ponto, estava prevista a participação da grã-duquesa do Luxemburgo, Maria Teresa, mas que por estar infectada com a covid-19 encontra-se em isolamento e não irá participar em nenhum ponto da visita.

Depois do tête-à-tête haverá uma cerimónia no Monumento Nacional da Solidariedade Luxemburguesa, que precede as audiências que José Maria Neves terá à tarde, a partir das 14:30.

O chefe de Estado vai receber em audiência o presidente da Câmara dos Deputados, Fernand Etgen, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus, Jean Asselborn, e primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, que será condecorado no decorrer da audiência.

Ainda neste primeiro dia da sua visita, que vai decorrer até quinta-feira, 25, José Maria Neves irá efectuar visitas à Camara Municipal de Luxemburgo e ao Museu Municipal de Lëtzebuerg.

Contudo, na noite de hoje, o Presidente da República, José Maria Neves, e a primeira-dama, Débora Carvalho, participam num jantar de gala em sua honra, oferecido pelo grão-duque Henri e a grã-duquesa Maria Teresa.

José Maria Neves está acompanhado de uma delegação governamental, municipal e empresarial, e de acordo com a Presidência da República, esta visita “traduz e eleva a patamares ainda mais elevados a cooperação e o diálogo político bilateral” que marcam as relações entre Cabo Verde e um dos maiores parceiros bilaterais do país, desde os finais da década de 1980.

A visita do Presidente da República ao Luxemburgo acontece no momento em que os dois países celebram 30 anos de relações de cooperação, iniciadas nos finais da década de 1980, o que deu origem à assinatura do Acordo Bilateral Geral em matéria de Cooperação para o Desenvolvimento na década de 1990.

O actual Programa Indicativo de Cooperação (PIC) abrange áreas do emprego e de formação profissional, energias renováveis, combate às alterações climáticas, água e saneamento, micro-finanças e descentralização, sectores considerados importantes para que Cabo Verde possa cumprir os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas.