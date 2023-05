Presidente da República inicia esta terça-feira visita de Estado de três dias ao Luxemburgo

O Presidente da República inicia esta terça-feira, 23, uma visita de Estado de três dias ao Grão-Ducado de Luxemburgo, no quadro das relações de amizade, solidariedade e cooperação que unem os dois países.

A convite do grão-duque Henri e da grã-duquesa do Luxemburgo, Maria Teresa, José Maria Neves estará acompanhado da primeira-dama, Débora Carvalho, assim como de uma delegação governamental, municipal e empresarial.

De entre outros, integram a delegação, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, Rui de Figueiredo Soares, o ministro das Comunidades, Jorge Santos, e o Ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro.

Os presidentes da Bolsa de Valores de Cabo Verde, Miguel Monteiro, do Parque Tecnológico de Cabo Verde, Carlos Monteiro, e do Conselho Directivo da Pró-Empresa, Edney Cabral, os presidentes das câmaras municipais do Paul, António Aleixo Martins e de São Filipe, Nuías Silva, entre outros também fazem parte da delegação.

De acordo com a Presidência da República, esta visita “traduz e eleva a patamares ainda mais elevados a cooperação e o diálogo político bilateral” que marcam as relações entre Cabo Verde e um dos maiores parceiros bilaterais do País, desde finais da década de 1980.

Conforme a mesma fonte, as relações entre Cabo Verde e Luxemburgo se vêem também “fortalecidas” pelo contributo da comunidade cabo-verdiana, bem integrada, comunidade essa com quem José Maria Neves terá um encontro no último dia da sua visita.

Por isso, em reconhecimento à amizade constante e ao contributo pessoal da grã-duquesa do Luxemburgo, para o “fortalecimento e consolidação das relações entre os dois países, em especial na atenção e no apoio à integração da comunidade cabo-verdiana no Luxemburgo”, o Presidente da República vai, durante esta visita, condecorá-la com a primeira classe da Medalha do Vulcão.

Da programação, contam que nesta visita, José Maria Neves terá uma agenda cheia, como encontro com o grão-duque Henri, audiência com o primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, que também será condecorado, com o ministro dos Negócios Estrangeiros e Europeus e com o presidente da Câmara dos Deputados.

Visitas à Camara Municipal de Luxemburgo, ao Museu Municipal de Lëtzebuerg, à Universidade de Luxemburgo, à Bolsa de Valores, à Câmara de Comércio de Luxemburgo e à Escola de Hotelaria e Turismo de Luxemburgo, também constam na agenda.

A visita do Presidente da República ao Luxemburgo acontece no momento em que os dois países celebram 30 anos de relações de cooperação, iniciadas nos finais da década de 1980, o que deu origem à assinatura do Acordo Bilateral Geral em matéria de Cooperação para o Desenvolvimento na década de 1990.

O actual Programa Indicativo de Cooperação abrange áreas do emprego e de formação profissional, energias renováveis, combate às alterações climáticas, água e saneamento, micro-finanças e descentralização, sectores considerados importantes para que Cabo Verde possa cumprir os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas.

Depois da vista de Estado ao Grão-Ducado de Luxemburgo, o Presidente da República desloca-se aos Países Baixos, para uma visita à comunidade cabo-verdiana radicada nesse país parceiro de Cabo Verde.