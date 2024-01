PR apela à reinvenção dos partidos políticos diante do impacto das redes sociais

O Presidente da República, José Maria Neves, alertou hoje para a perda de influência dos partidos políticos diante do impacto das redes sociais e apelou à sua reinvenção, abertura à sociedade civil e envolvimento dos jovens na política. Neves destacou a importância de uma discussão pública robusta, livre de ataques pessoais e polarização, enquanto reiterava a urgência de aprofundar a Democracia económica, social e cultural para promover inclusão e eliminar assimetrias.

"Mais de três décadas depois da adopção do multi partidarismo, é sempre com vigor renovado que celebramos o Dia da Liberdade e da Democracia, e, muito simbolicamente, no Parlamento cabo-verdiano. A Assembleia Nacional representa a pluralidade e os valores preferidos pela maioria da Nação cabo-verdiana. A Democracia é uma escolha consensual e um motivo de orgulho, que nos encanta e nos dá confiança", declarou Neves na sessão solene de 13 de Janeiro.

Neves destacou o funcionamento pleno da Democracia em Cabo Verde, com eleições regulares e resultados aceites pela população. No entanto, apontou a necessidade de lidar com o clima de crispação política permanente, destacando que a Democracia é um processo contínuo de democratização.

"A Democracia é lenta, difícil, complexa, cara, e pode até ser chata. Apesar disso e por isso mesmo, só nos resta aperfeiçoá-la continuadamente, já que, até ao momento, não se descobriu nenhum sucedâneo credível ou viável. A Democracia é um processo de permanente democratização", afirmou.

O Chefe do Estado também abordou os desafios globais enfrentados pela Democracia, enfatizando a necessidade de fortalecimento para resistir aos ataques que tem sofrido em várias partes do mundo. Ressaltou a importância dos partidos políticos como pilares da Democracia, reconhecendo o papel fundamental da UCID, PAICV e MpD.

Contudo, alertou para a perda de influência dos partidos políticos diante do impacto das redes sociais e apelou à sua reinvenção, abertura à sociedade civil e envolvimento dos jovens na política. "Só assim teremos 'A República pelas mãos dos jovens', como é o lema da Semana da República, que hoje se inicia", frisou Neves.

O presidente destacou ainda a importância da Sociedade Civil, pedindo uma discussão pública robusta e plural, livre de ataques pessoais e polarização. Concluiu reafirmando a necessidade de aprofundar a Democracia económica, social e cultural para garantir inclusão e eliminar as assimetrias existentes.

"O Parlamento deve ser eleito como o espaço privilegiado para o debate e a afirmação da Democracia. Espera-se, igualmente, que a Assembleia Nacional seja capaz de encontrar os consensos com vista à eleição dos Órgãos Externos ao Parlamento. Do Presidente da República podem contar, como sempre, com a disponibilidade institucional e o empenho pessoal para a busca dos entendimentos que se mostrarem necessários", assegurou.