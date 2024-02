Presidente da República reforça necessidade de reforma da UA

O Presidente da República, José Maria Neves, volta a defender a necessidade de reformas no funcionamento da União Africana, a propósito da Cimeira da organização agendada para 16 a 19 de fevereiro em Adis Abeba, capital da Etiópia.​

A questão da segurança em África, a apresentação e análise do relatório sobre as reformas institucionais da União Africana serão os temas em análise na 37ª Sessão Ordinária da Conferência de Chefes de Estado e de Governo da União Africana.

Em comunicado a presidência da República sublinha importância da participação de Cabo Verde no encontro.

“Esta participação é crucial, dada a relevância dos temas em análise e debate durante estas cimeiras”, lê-se no documento.

O chefe de Estado recorda que tem chamado a atenção “para a necessidade de reformas no seio da organização” que permitam promover o ambiente, resolver conflitos nalguns países do continente e promover o estado de direito.

“Na perspetiva de uma governança multinível que permita dar resposta, não só em matéria da promoção de políticas pró-ambiente, mas, também no que tange à resolução dos conflitos existentes em alguns países e na promoção do Estado de Direito no continente”, refere.

Durante o encontro, Neves vai apresentar um relatório anual, Champion para a Preservação do Património Natural e Cultural de África, documento que será analisado, no âmbito do Relatório Anual da União Africana.

Em Adis Abeba, José Maria Neves vai ainda representar Cabo Verde numa reunião de alto nível dos pequenos estados insulares africanos.