Chefe de Estado promulga OE2024

Orçamento de Estado para o próximo ano já foi reconhecido pelo Presidente da República, José Maria Neves, desta vez sem nenhuma mensagem, porque, justificou, “se mantêm válidas, na íntegra, as considerações tecidas” sobre o documento do ano passado.

“Promulguei o diploma da Assembleia Nacional que aprova o Orçamento do Estado para 2024”, escreveu o chefe de Estado na rede social Facebook.

Para José Maria Neves, o OE2024 “mantém, praticamente, a mesma matriz que a do Orçamento do Estado ainda em vigor”, não resultando dela “quaisquer alterações substanciais, nomeadamente na política de rendimentos e preços, na política fiscal, na política de endividamento, para além da ausência de qualquer esforço de contenção e racionalização de despesas”.

No entanto, o Chefe de Estado encorajou os “cabo-verdianos a acompanharem a execução do OE2024, bem como o cumprimento dos compromissos já assumidos e/ou anunciados, que terão tradução, em termos financeiros, no próprio orçamento”.

O documento foi aprovado no Parlamento, em Novembro, com 38 votos a favor dos deputados do MpD e com os votos contra dos 26 deputados do PAICV, os três parlamentares da UCID abstiveram-se.

A proposta OE2024, de cerca de 86 milhões de contos, prevê uma dívida pública de 110,2% do PIB, crescimento económico de 4,7%, défice público de 2,9%, inflação de 2,8%, taxa de desemprego de 8,2% e arrecadação de impostos em 19,2% do PIB.

A proposta tem cinco prioridades: reforçar a conectividade interna e internacional, acelerar a erradicação da pobreza extrema, desenvolver o capital humano, acelerar a transição energética, climática e digital, e reforçar a transparência e fiabilidade orçamental.